V piatich mestách sa učitelia dozvedia informácie o duálnom vzdelávaní

Bratislava 16. januára (TASR) – Triedni učitelia 8. a 9. ročníkov základných škôl a výchovní poradcovia sa v piatich krajských mestách oboznámia s témou duálneho vzdelávania. Štátny inštitút odborného vzdelávania realizuje od utorka do štvrtku (18.1.) jednodňové semináre. Informuje o tom rezort školstva na svojom webe.Semináre poskytnú potrebné informácie o systéme duálneho vzdelávania a o žiadaných profesiách na trhu práce. Odpovedia na otázky, aká je úloha základnej školy v tomto druhu vzdelávania, ktoré odbory sú do neho zahrnuté či to, aké výhody a možnosti vo svojej kariére takto žiaci získajú.Súčasťou stretnutí bude prezentácia ponuky učebných a študijných odborov pre školský rok 2018/2019 a predpoklad pre školský rok 2019/2020 zo strany všetkých zamestnávateľov v systéme duálneho vzdelávania.V utorok sa semináre uskutočnia v Žiline a v Trnave, v stredu (17.1.) v Košiciach a vo štvrtok (18.1.) v Nitre a v Trenčíne. Podujatie sa koná v čase od 13.00 do 15.00 h.