V piatich slovenských mestách sa zapoja do kampane proti obezite

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. mája (TASR) - Regionálne úrady verejného zdravotníctva v Bratislave, Košiciach, Martine, Nitre a v Banskej Bystrici sa tento rok zapoja do kampane Európsky deň obezity, ktorý pripadá na sobotu 19. mája. Obezita je totiž vážne chronické ochorenie, ktoré je druhou najčastejšou príčinou predčasných úmrtí. TASR o tom informovali z Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.Hlavným zámerom kampane je informovať verejnosť o výskyte, prejavoch, následkoch i ďalších komplikáciách, ktoré obezitu sprevádzajú. Ľuďom, ktorí ňou trpia, zároveň poskytnúť rady o správnej liečbe a nasmerovať ich k odborníkom.Slovensko sa do kampane tento rok zapája po tretí raz pod názvom Slovenský deň obezity. Počas soboty od 10.00 do 14.00 h môžu záujemcovia okrem rozhovoru s odborníkmi absolvovať aj komplexné meranie hmotnosti, obsahu vody v tele, objemu svalovej hmoty, BMI, hladiny cholesterolu či cukru i krvného tlaku.spresnil ÚVZ. Ten je partnerom podujatia prostredníctvom regionálnych úradov verejného zdravotníctva v spomínaných mestách. Odborníci z Poradní zdravia urobia záujemcom komplexné antropometrické merania a tiež merania kardiovaskulárneho rizika.Počas akcie sa v jednotlivých mestách na veľkoplošných obrazovkách budú priebežne online zobrazovať aj štatistické údaje výsledkov meraní s vyhodnotení.podotkol ÚVZ.