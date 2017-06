V piatok majú na Slovensku intenzívne lejaky alebo búrky

Ilustračné foto Foto: TASR – Milan Kapusta Foto: TASR – Milan Kapusta

Bratislava 15. júna (TASR) - Na Slovensku by malo v piatok 16. júna výdatnejšie pršať. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu prvého stupňa pred búrkami. Tá platí pre celé územie Slovenska od rána do 22.00 h. SHMÚ o tom informuje na svojej webovej stránke.Miestami sa podľa meteorológov očakávajú krátkodobé intenzívne lejaky alebo búrky s krúpami, s úhrnom zrážok 20 až 40 milimetrov. Vietor by mal v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 65 až 85 km/h.uvádza SHMÚ.