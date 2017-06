V piatok polícia dohliadne na bezpečnosť žiakov

Ilustračné foto Foto: Ilustračné foto TASR Foto: Ilustračné foto TASR

Bratislava 28. júna (TASR) - V okolí škôl a školských zariadení by mohlo byť v piatok 30. júna, kedy sa budú rozdávať vysvedčenia, o čosi bezpečnejšie. Postarať by sa o tom mal zvýšený počet policajtov, ktorí budú dohliadať na bezpečnosť detí a školákov končiacich školský rok 2016/2017.zdôraznila Baloghová.Polícia by však podľa hovorkyne nemala zaháľať ani počas letnej turistickej sezóny. Viac policajtov by malo byť na rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach, ale aj v okolí kúpalísk, letovísk, priechodov pre chodcov, zastávok hromadnej dopravy, železničných staníc, detských ihrísk či parkov.Vzdelávať plánujú nových adeptov na vodičské preukazy, deti a mládež v detských táboroch či seniorov v kluboch. Pozornosť chcú venovať vodičom osobných a nákladných áut a autobusov, ale tiež motocyklistom, cyklistom a chodcom. Kontrolovať budú správne prechádzania cez železničné priecestia, ale aj vedomosti o poskytovaní prvej pomoci.Počas letných mesiacov plánujú tiež viaceré celoslovenské kontroly, ktorých cieľom má byť zníženie počtu dopravných nehôd a s tým spojená ochrana života, zdravia a majetku. Kontroly budú zamerané napr. na dodržiavanie rýchlosti, správne predchádzanie a spôsob jazdy, na dodržiavania zákazu požívania alkoholu a iných návykových látok, zákazu obsluhovať telefón počas jazdy a používanie bezpečnostných pásov.