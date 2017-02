V piatok stanovovali na Wall Street rekordy len technologické indexy

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 18. februára (TASR) - V piatok (17.2.) pokračovali na Wall Street v prelamovaní rekordov len technologické indexy. Kľúčový index Dow Jones Industrial a širší index S&P 500 si nakoniec tiež mierne polepšili, nedosiahli však nové maximá.Dow Jones Industrial si v piatok pripísal 0,02 % a uzavrel na úrovni 20.624,05 bodu. Za celý uplynulý týždeň index vzrástol o 1,75 %. Širší index S&P 500 v piatok stúpol o 0,17 % na 2351,16 bodu. Výberový technologický index Nasdaq 100 sa zvýšil o 0,45 % na rekordných 5324,72 a ďalší technologický index Nasdaq Composite vzrástol o 0,41 % na 5838,58 bodu, čo takisto bolo nové maximum.Neskoré obchodovanie mierne oživili správy o potenciálnom prevzatí americkej mobilnej divízie nemeckého koncernu Deutsche Telekom. Inak však bolo obchodovanie pred predĺženým víkendom prevažne pokojné. V pondelok (20.2.) zostávajú burzy v USA zatvorené z dôvodu sviatku Presidents Day.Wall Street stanovovala nové rekordy už v predchádzajúcich šiestich obchodných dňoch. Investori naďalej očakávajú od nového prezidenta Donalda Trumpa sľubované zníženie daní a investičné programy na podporu ekonomiky. Postupne však narastajú obavy, že nebol aktuálny rast burzy prehnaný.Akcia americkej mobilnej dcéry Deutsche Telekomu, T-Mobile US dočasne vyskočila na rekordné maximum a obchodovanie uzavrela s nárastom 5,5 % na úrovni 63,92 USD (60,02 eura). Dôvodom boli mediálne správy o ďalšom pokuse japonského koncernu Softbank a zlúčiť T-Mobile US s jeho americkou dcérou Sprint.