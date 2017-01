V piatok trinásteho sa pripravte na všetko: Napadnúť má až 40 cm snehu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Donovaly a Šturec sú uzavreté pre nákladnú dopravu nad 10 metrov

Bratislava 13. januára (TASR) - Slovensko dnes potrápi miestami silný vietor, sneženie, poľadovica a tvorba snehových jazykov i závejov. Na strednom a východnom Slovensku hrozí ľadová povodeň. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahy prvého a druhého stupňa.Meteorológovia upozorňujú na sneženie na východnom Slovensku, pri ktorom môže napadnúť desať až 40 centimetrov nového snehu. V Košiciach sa očakáva silné sneženie, pri ktorom spadne 15 až 20 centimetrov nového snehu. Pre západ a juh stredného Slovenska platí výstraha pred tvorbou poľadovice. Vodiči na celom území krajiny by si mali dávať pozor aj na tvorbu snehových jazykov a závejov.V okresoch Tvrdošín, Dolný Kubín, Ružomberok, Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš, Brezno, Poprad a Kežmarok upozorňujú meteorológovia na silný vietor, ktorý dosiahne krátkodobo v nárazoch rýchlosť 60 až 85, na hrebeňoch hôr 90 až 115 kilometrov za hodinu.SHMÚ varuje aj pred ľadovými povodňami v okresoch stredného a východného Slovenska.Horské priechody Donovaly a Šturec sú uzavreté pre nákladnú dopravu nad desať metrov. Vodiči by sa mali dávať pozor na silné sneženie v okolí Žarnovice, Žiaru nad Hronom, Kremnice, Hronskej Breznice, Banskej Bystrice, Popradu a Štrby. Na cestách sa miestami môžu tvoriť aj snehové jazyky, záveje a poľadovica. Upozorňuje na to Slovenská správa ciest (SSC) prostredníctvom svojho webu zjazdnost.sk.Vodiči by mali zvýšiť pozornosť aj v obci Kláštor pod Znievom, kde sa na cestu III/1796 následkom mrazov vylieva potok. SSC informuje, že všetky sledované úseky ciest, diaľnic a rýchlostných komunikácií na Slovensku sú zjazdné. Povrch vozoviek na nich je mokrý alebo pokrytý vrstvou čerstvého až utlačeného snehu.