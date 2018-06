V piatok začne Art Film Fest, láka svetovými premiérami aj filmárskymi osobnosťami

Organizátori: ART FILM FEST s.r.o., FORZA, a.s.



BRATISLAVA 14. júna (WBN/PR) - 26. ročník Medzinárodného filmového festivalu Art Film Fest začne v Košiciach už v piatok a vďaka svojmu lákavému programu sa stane deväťdňovým sviatkom pre všetkých milovníkov filmu. Uvedie snímky oceňované na zahraničných festivaloch, viaceré výrazné divácke hity, ale aj diela, ktoré čaká na košických plátnach svetová premiéra.„Festival sa nám utešene rozrastá. Aktuálny ročník okrem domovských Košíc zavíta štyrmi kinopredstaveniami aj do Spišskej Novej Vsi, čo bude pre organizátorov testovacia vzorka pre prípadné ďalšie rozširovanie aj do iných miest východoslovenského regiónu. Art Film Fest je najväčší a najdiváckejší filmový festival na Slovensku s unikátnou ponukou najnovšej svetovej i slovenskej kinematografie,“ hovorí umelecký riaditeľ podujatia,Jeho slová o najnovších prírastkoch kinematografie potvrdzuje aj skupina filmov, ktoré Art Film Fest premietne premiérovo a pôjde o ich celkom prvé uvedenie. Jedným z takých je(2017), ktorý nakrútil slovenský režisér Marek Kuboš ako svojskú spoveď o vlastnom živote, balansujúcu medzi dokumentom a fikciou. Jeho film bude súťažiť o Modrého anjela v Medzinárodnej súťaži hraných filmov.V Medzinárodnej súťaži krátkych filmov čaká premiéra slovensko-portugalskú snímku(2018). Režisérka Eva Križková sleduje zápas Andrey a Joaa, dvojice, pri ktorej sa zápas zdá byť jedinou formou intímnej blízkosti. Načúva ich myšlienkam o vzťahoch a samote, a pýta sa, či všetci bojujeme proti sebe, alebo spolu.Autogramiáda tvorcov bude predchádzať premiére slovensko-českého thrilleru(2018) režiséra Karla Janáka, ktorý Art Film Fest uvedie v sekcii Slovenská sezóna. Umelou inteligenciou vybavený dom začne vo filme ohrozovať životy mladých manželov, stvárnených Vojtechom Dykom a Gabrielou Marcinkovou.Na život kontroverzného horolezca Pavla Pochylého sa sústreďuje dokument(2018), rovnako zo sekcie slovenských filmov. Režisér Ľubomír Slivka v ňom zachytáva rub aj líce zložitej povahy muža, ktorý zdolal všetky najvýznamnejšie výzvy Tatier a koluje o ňom množstvo mýtov a legiend.Premiéra čaká aj 3 časti pôvodného televízneho cyklu(2018) o industriálnych pamiatkach v réžii Bibiany Beňovej. Venované budú Obuvníckym závodom J. A. Baťu v Partizánskom, Zbrojovke v Dubnici nad Váhom a Zimnému prístavu v Bratislave.Celkom exkluzívne premietne festival aj 3 časti pripravovanej série(2018). Milan Čič, Ján Čarnogurský, Mikuláš Dzurinda a ich odkaz sú v nich zaznamenaní pohľadom čerstvých absolventov Vysokej školy múzických umení. V trojici z celkovo šiestich autorských dokumentov chcú mladí dokumentaristi a dokumentaristky priniesť nezaťažený pohľad na špecifiká danej doby a jej osobností. Publikum Art Film Festu bude mať jedinečnú možnosť vidieť tzv. „work in progress“, teda filmy z cyklu, ktorého dokončenie ešte prebieha.Art Film Fest odmení viacerými cenami významných filmových tvorcov a tvorkyne., určenú filmárom s mimoriadnym prínosom pre svetový film, si na otváracom ceremoniále preberie poľská režisérka, držiteľka Zlatého glóbusu a dvojnásobná oscarová nominantka, a tiež ruský režisér., oceňovaný tvorca na významných festivaloch.Cenouodmeňuje festival výrazné herecké osobnosti a tento rok sa dostane do rúkktorá sa stane jej držiteľkou už v sobotu 16. júna 2018. O týždeň neskôr Art Film Fest ocení českú herečkuCenu prezidenta festivalu preberie, režisér, zakladateľ štúdia Febio a filmového festivalu Febiofest, ale aj rodák z východného Slovenska, ktorý pochádza z Nižnej Šebastovej, neďaleko Prešova.„Teším sa, že 26. Art Film Fest ocení práve tieto osobnosti. Päť významných tvorcov a herečiek reprezentuje generačne i výrazovo odlišných umelcov, ale ich vklad do európskeho filmu je neprehliadnuteľný,“ dodáva Peter Nágel.Množstvo ďalších hostí, sprievodný program plný diskusií, talkshow, výstav či koncertov, najmä však viac ako 200 filmov ponúkne 26. ročník najväčšieho slovenského filmového festivalu. V spolupráci s Železničnou spoločnosťou Slovensko vypraví podujatie aj špeciálny kinovozeň, v ktorom bude premietať vybrané filmy na rýchlikovej trase Bratislava-Košice, a rovnako aj opačným smerom. Kinovozeň bude premávať počas celého festivalu a užiť si jeho program teda môžete od piatku 15. júna do soboty 23. júna 2018.