V piešťanskom mestskom parku pribudli vtáčie búdky

Na ilustračnej snímke vtáčia búdka. Foto: TASR - Roman Hanc Na ilustračnej snímke vtáčia búdka. Foto: TASR - Roman Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Piešťany 12. apríla (TASR) – V mestskom parku v Piešťanoch pribudlo v rámci pilotného mikroprojektu sedem búdok na hniezdenie operencov. TASR informoval Dušan Knap z Inštitútu pre trvalo udržateľný rozvoj.V parku ubúda starých bútľavých stromov, ktoré musia byť z hľadiska bezpečnosti priebežne odstraňované. Niektorým druhom vtákov však tieto bútľaviny chýbajú, nahradiť by ich mohli búdky. "Nadväzujeme na tradíciu osádzania vtáčích búdok, ktorú pred viac ako 35 rokmi iniciovali piešťanskí ornitológovia pod vedením Viliama Kubána. S podporou Služieb mesta Piešťany sme osadili prvých sedem búdok, ktoré dodala naša nezisková organizácia," uviedol Knap.Búdky majú životnosť približne päť rokov. Z tých, ktoré inštaloval ešte Viliam Kubán, ich už v parku veľa nezostalo. "Je to náhrada pre hniezdiče, ktoré preferujú bútľaviny, pretože takých stromov v parku ubúda," hovorí ornitológ Štefan Šiška. Podľa jeho slov bolo pred tridsiatimi rokmi osadených viac ako sto búdok, väčšina z nich je však už zničená.Mikroprojekt Inštitútu pre trvalo udržateľný rozvoj by mal v nasledujúcich rokoch v projekte pokračovať aj vďaka ústretovosti Služieb mesta Piešťany, ktoré pomáhali búdky inštalovať.