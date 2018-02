V Pjongčangu sú športoviská roztrúsené, no kompaktne prepojené

Na snímke interiér haly pre rýchlokorčuľovanie s názvom Gangneung Oval 9. februára 2017 v juhokórejskom Gang-nunge. Foto: TASR/AP Na snímke interiér haly pre rýchlokorčuľovanie s názvom Gangneung Oval 9. februára 2017 v juhokórejskom Gang-nunge. Foto: TASR/AP

Dejiská a športoviská ZOH 2018



Horský klaster Pjongčang:



Horská olympijská dedina



Rezort Alpensia - Olympijský štadión (otvárací a záverečný ceremoniál, kapacita 35.000), Skokanský štadión (skoky na lyžiach, severská kombinácia, kapacita 13.500), Biatlonové a bežecké centrum (biatlon, beh na lyžiach, severská kombinácia, kapacita 7500), Kĺzavé centrum (sánkovanie, boby, skeleton, kapacita 7000), Alpské centrum Jongpjong (točivé disciplíny, kapacita 12.000)



Snehový park Phoenix (akrobatické lyžovanie, snoubording, kapacita 18.000)



Alpské centrum Čongson (rýchlostné disciplíny, kapacita 6000)



Pobrežný klaster Kangnung:



Pobrežná olympijská dedina



Haly Kangnung - Hokejové centrum (turnaj mužov, kapacita 10.000), Curlingové centrum (curling, kapacita 3500), Ovál (rýchlokorčuľovanie, kapacita 8000), Ľadová aréna (rýchlokorčuľovanie na krátkej dráhe, krasokorčuľovanie, kapacita 12.000)



Hala Kwandong (hokejový turnaj žien, kapacita 6000)

Bratislava 3. februára (TASR) - Pod oficiálnym názvom dejiska tohtoročných zimných olympijských hier sa neskrýva len jedno mesto. Pjongčang v Kórejskej republike sa dá v slovenskom vnímaní najlepšie predstaviť mesto Vysoké Tatry (ale v neporovnateľnej mierke), teda ako súbor sídiel, ktoré nie sú stavebne prepojené do jednoliateho celku.Pre potreby ZOH sú dejiská a športoviská rozdelené na dve hlavné zóny - horský klaster Pjongčang (so športovým centrom Alpensia) a prímorský klaster Kangnung na východnom pobreží ázijskej krajiny. V oboch klastroch vybudovali olympijské dediny, ktoré slávnostne otvorili vo štvrtok 1. februára predstavitelia organizačného výboru, domáceho olympijského a športového výboru, ministerstva kultúry, športu a turizmu, provincie Kangwon, sponzori a ďalší miestni zástupcovia. Športovci prichádzajú už od minulého štvrtka, úvodné ceremónie sa budú konať od 5. do 8. februára. Vztyčovanie slovenskej vlajky sa v horskej dedine uskutoční v stredu 7. februára.Obe dediny sa skladajú z troch zón - námestia, ubytovacej a prevádzkovej časti. Návštevníci môžu využiť širokú škálu služieb od kaderníctva cez poštu a banku až po náboženské centrum. "Konštrukcia oboch dedín sa začala v roku 2015. Sme veľmi hrdí, že v nich môžeme privítať prvých športovcov. Dúfame, že všetci sa budú cítiť komfortne a bude o nich postarané tak, aby si odniesli iba príjemné spomienky," povedal na otvorení prezident organizačného výboru Lee Hee-beom.Z dedín sa reprezentanti vo svoje súťažné dni rozpŕchnu na športoviská, ktoré sú rovnako rozdelené na dva klastre. V horskom bude najvyťaženejší rezort Alpensia, kde sa na Olympijskom štadióne uskutočnia otvárací i záverečný ceremoniál, súťaže v skokoch na lyžiach, severskej kombinácii, behu na lyžiach, biatlone, sánkovaní, boboch, skeletone, Big Air v snoubordingu a točivých disciplínach alpského lyžovanie. Rýchlostné disciplíny budú v centre Čongson, ktoré je jedno z dvoch excentricky rozložených športovísk, druhým je areál akrobatického lyžovania a snoubordingu Phoenix. V prímorskom klastri sa odohrajú hokejové turnaje (Kangnung - muži, Kwandong - ženy), bude sa súťažiť v curlingu, rýchlokorčuľovaní, rýchlokorčuľovaní na krátkej dráhe a krasokorčuľovaní. Dovedna je na programe rekordných 102 medailových disciplín v pätnástich odvetviach, na ZOH prvýkrát rozdajú viac než sto medailových kolekcií.Kontrola Slovenského olympijského výboru (SOV) so športovým riaditeľom Romanom Bučekom a odborným pracovníkom športového oddelenia Borisom Demeterom už rok pred podujatím pochválila kompaktnosť, keďže horská a prímorská oblasť sú od seba vzdialené približne 45-50 minút cesty autom. Usporiadatelia museli dbať na zabezpečenie dopravy, ktorá tiež bude mať dva hlavné uzly. Z nich sa účastníci budú presúvať na jednotlivé športoviská v horskej, resp. prímorskej časti. Olympijský štadión, biatlonové centrum, areál severského lyžovania či točivých disciplín alpského lyžovania sú v tesnej blízkosti (do 10 kilometrov) horského uzla, do snehového parku Phoenix je to 46 kilometrov, do Čongsonu, kde budú rýchlostné disciplíny zjazdového lyžovania, 34 kilometrov. Medzi Phoenixom a Čongsonom je vzdialenosť 52,5 kilometra. Z horského do prímorského dopravného uzla je 36,6 kilometra a vyše polhodinová cesta. V pobrežnej oblasti sú vzdialenosti iba do 10 kilometrov a 15 minút cesty.