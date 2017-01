V Plaveckej štafete miest zvíťazila Žilina

Ilustračná snímka Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žilina 14. januára (TASR) – Mesto Žilina zvíťazilo v počte preplávaných metrov na podujatí Plavecká štafeta miest, do ktorého sa od septembra do decembra minulého roka zapojilo dvanásť miest. Žilinskí plavci preplávali 1.562.000 metrov. Druhé miesto obsadili plavci z Novák, ktorí preplávali 184.560 metrov. TASR o tom informoval hovorca mesta Žilina Pavol Čorba.Pripomenul, že mesto v spolupráci s Mestskou krytou plavárňou Žilina a s podporou Nadácie Kia Motors Slovakia usporiadalo 22. septembra 2016 ôsmy ročník podujatia Žilinská plavecká štafeta. Do štafety sa mohli zapojiť žiaci základných a stredných škôl, športové kluby, seniori i široká verejnosť.uviedol Čorba.dodal primátor Žiliny Igor Choma.