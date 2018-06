V PLNEJ PREVÁDZKE: Nemocnica Ružinov opäť prijíma akútnych pacientov

Na snímke vytopené podzemné priestory Univerzitnej nemocnice v Ružinove v dôsledku stredajšieho mohutného prívalového dažďa vo štvrtok 7. júna 2018 v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 7. júna (TASR) – Bratislavská Nemocnica Ružinov opäť prijíma akútnych pacientov na hospitalizácie, ktorých v stredu (6.6.) v súvislosti s prívalovým dažďom v hlavnom meste odkláňali do ostatných nemocníc patriacich pod Univerzitnú nemocnicu Bratislava (UNB). Pre TASR to potvrdila hovorkyňa zariadenia Eva Kliská.uviedla Kliská.Po stredajšom prívalovom daždi sa v suterénnych priestoroch Nemocnice Ružinov vyskytlo väčšie množstvo dažďovej vody, ktoré spôsobilo obmedzenie prevádzky výťahov. Nefunkčnosť výťahov bola dôvodom presunu pacientov do iných nemocníc. Okrem suterénu zaplavilo aj príjazdovú cestu k centrálnemu príjmu.