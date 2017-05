V plote na srbských hraniciach mala byť elektrina, Maďarsko to popiera

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rezort vnútra poprel, že v hraničných zábranách je zavedená elektrina

Budapešť 12. mája (TASR) - Do dvojitého plota na maďarsko-srbských hraniciach zaviedli elektrinu, napísal dnes spravodajský server Index.hu, podľa ktorého na túto skutočnosť upozorňujú aj tabule nachádzajúce sa na úseku v okolí prihraničnej obci Röszke.píše sa na žltých tabuliach v maďarskom, srbskom a arabskom jazyku. Elektrické drôty medzi zábranami sú teda nebezpečné iba v prípade, ak sa niekto snaží prekonať plot.Podľa informácií servera získaných z prihraničného pásma pri výstavbe druhej línie zábran bol jeden robotník zasiahnutý elektrinou a museli ho hospitalizovať. Ministerstvo vnútra doposiaľ neodpovedalo na otázku Indexu týkajúcu sa sily prúdu zavedeného do zábran.Druhú líniu hraničných zábran proti migrantom na juhu Maďarska odovzdali do užívania 28. apríla. Vláda o posilnení ochrany hraníc rozhodla v polovici februára. Plot zo žiletkového drôtu pripravovali väzni. Podobne tomu bolo aj v prípade prvej línie, ktorú dokončili vlani v septembri.Maďarské ministerstvo vnútra poprelo, že by do dvojitého plota na maďarsko-srbských hraniciach bola zavedená elektrina, ako to dnes tvrdil spravodajský server Index.hu.V hraničných zábranách na maďarsko-srbskom úseku hraníc nie je zavedená elektrina, ktorá by bola schopná ohroziť ľudský život. Paralelne však s dvojitými zábranami bol vybudovaný elektrický signalizačný bezpečnostný systém v dĺžke desať kilometrov, reagoval podľa internetového vydania týždenníka Heti Világgazdaság rezort vnútra.Podľa ministerstva takýto signalizačný systém, ktorý pracuje na princípe elektrických impulzov s obmedzenou energiou, vybudujú časom na celom úseku hraničných zábran.