V podielových fondoch majú Slováci len necelých 8 % finančného majetku

Bratislava 18. apríla (TASR) - Hodnota finančného majetku domácností na Slovensku sa za uplynulých päť rokov zvýšila o takmer polovicu. Väčšinu prostriedkov (61,3 %) si však stále nechávajú na bežných alebo sporiacich účtoch, respektíve terminovaných vkladoch.Z pohľadu zhodnocovaniu úspor volia Slováci druhý najkonzervatívnejší prístup v EÚ, hneď po Grékoch, ktorí držia dve tretiny (66 %) finančného majetku na termínovaných, sporiacich alebo bežných účtoch. Tradičnejšie produkty preferujú pri zhodnocovaní prostriedkov pomerne výrazne aj Česi. V priemere každú druhú českú korunu (51 %) zhodnocujú týmto spôsobom. Naopak, Švédi, Dáni a Holanďania touto formou zhodnocujú menej ako pätinu svojich úspor. Vyplýva to z posledných štatistík OECD za rok 2016.Ako druhý najfrekventovanejší nástroj si klienti na Slovensku volili penzijné fondy, do ktorých sústredili v roku 2016 asi 13 % svojich financií. V podielových fondoch mali domácnosti uložených 7,8 % finančného majetku, čo nás radí na 10. priečku spomedzi 22 hodnotených krajín EÚ. Za uplynulých päť rokov sa záujem o tento typ produktu zvýšil, no nedosahuje prudké nárasty z obdobia rokov 2002-2005.vysvetľuje Silvia Čechovičová, investičná strategička slovenskej pobočky KBC Asset Management.V rámci EÚ majú najvyšší podiel finančného majetku v podielových fondoch Belgičania (14,4 %), Španieli (13,4 %) a Taliani (11,5 %).V cenných papieroch mali Slováci podľa OECD uložené 3 % finančného majetku a v akciách len 0,5 %, čo radí Slovákov na posledné miesto rebríčka. Na druhej strane podiel týchto investícií sa z roka na rok zvyšuje a aktuálne je najvyšší od roku 1999. Na jeho opačnom konci boli obyvatelia Estónska, Fínska a Švédska. Podiel investícií do akcií v týchto krajinách presiahol 36 %.Vývoj na finančných trhoch je pomerne kolísavý. Pri pohľade na vývoj hlavných typov aktív od roku 1938 možno vidieť, že v dlhodobom horizonte neexistuje výnosnejšie aktívum než sú práve akcie.približuje Čechovičová.Podľa nej investovanie je cesta, na ktorej sa treba držať svojho investičného smeru.zdôrazňuje Čechovičová.