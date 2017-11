V Podlužanoch zatiaľ odvolilo približne 25%, v kroji nikto neprišiel

Ilustračné foto Foto: TASR - Milan Drozd Foto: TASR - Milan Drozd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Podlužany 4. novembra (TASR) - V čilejkárskej obci Podlužany v okrese Levice, ktorá má 650 oprávnených voličov, aktuálne odvolilo približne 25 percent z nich. Podľa predsedu miestnej okrskovej komisie Tomáša Mikušku, voľby zatiaľ prebiehajú bez problémov.Podľa neho chodili voliči k urnám pravidelnejšie do obeda, neskôr pravidelnosť upadla až do 15.00 h, odkedy chodia obyvatelia opäť voliť častejšie.povedal Mikuška.Pre čilejkársku obec je známe, že sa tu udržiava tradícia Tekovského regiónu. Tá sa prezentuje najmä nosením tradičných krojov aj v bežnom živote. "dodal predseda okrskovej komisie v Podlužanoch.Volička Mária Martináš prišla voliť do Podlužian, hoci žije v Bratislave. Trvalý pobyt má však stále v obci.uviedla Martináš.Podľa jej manžela Stéphane Martináša, ktorý je občanom Francúzska, no takisto má trvalý pobyt v obci, je odovzdanie hlasu vo voľbách povinnosťou a plní si ju zakaždým.