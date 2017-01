V Podtatranskej knižnici vystavujú 380 kalendárov Jozefa Franka

Ilustračná snímka Foto: TASR – Štefan Puškáš Foto: TASR – Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Poprad 26. januára (TASR) – V Podtatranskej knižnici v Poprade je do 28. februára sprístupnená zbierka kalendárov zubného lekára Jozefa Franka, ktorý ich počas života zozbieral viac ako 380. TASR o tom informovala Monika Naštická z Podtatranskej knižnice.priblížila Naštická. Zbierka kalendárov zachytáva momenty a krásy Slovenska, slovenského folklóru, mestá a obce, zábery z ďalekých krajín či z oblasti umenia a módy. Približuje aj vývoj architektúry, prírodu, život zvierat, každodenný život a pripomína tiež historické udalosti.povedala Naštická.Verejnosť si výstavu môže pozrieť do 28. februára, a to v pondelok, utorok, štvrtok a piatok od 8.00 do 18.30 h, v stredu od 13.00 do 18.30 h a v sobotu od 8.00 do 12.00 h.