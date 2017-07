V Podunajských Biskupiciach plánujú postaviť mobilnú betonárku

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 3. júla (TASR) – V bratislavskej mestskej časti Podunajské Biskupice plánujú postaviť v uzatvorenom areáli štrkovne mobilnú betonárku. Investor CRH (Slovensko) z Rohožníka to zdôvodňuje stavebnou činnosťou v Bratislave, ktorá si vyžaduje zvýšené dodávky betónových zmesí. Výstavbu betonárky plánuje spustiť v decembri, začatie prevádzky odhaduje začiatkom roka 2019. Vyplýva to zo zverejneného zámeru, ktorý je momentálne v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie EIA.Betonárka je navrhovaná ako mobilná – dočasná. Tvoriť bude kompaktný celok, v ktorom budú umiestnené všetky funkčné časti potrebné pre výrobu betónu. Spoločnosť počíta s investičnými nákladmi na úrovni 150.000 eur bez DPH. Kapacita betonárky je podľa údajov výrobcu 750.000 ton betónu za rok. Kapacita dodávok zámesovej vody je dimenzovaná na výrobu zhruba 80 metrov kubických betónovej zmesi za hodinu, čo predstavuje cca 350.000 ton ročne.uvádza sa v zámere. Investor tvrdí, že z hľadiska technického riešenia je betonárka navrhnutá tak, že rešpektuje všetky aktuálne legislatívne požiadavky v oblasti ochrany životného prostredia.Spoločnosť CRH (Slovensko) chce betonárku postaviť vo svojom areáli Štrkovne, kde ťaží riečne štrky a následne ich drví i triedi. Betonárku plánuje investor osadiť pri vstupnej bráne a vstupe do štrkovne. Vjazd na pozemok je zabezpečený cez hlavnú bránu areálu po spevnenej ploche.deklaruje investor. V zámere taktiež uvádza, že umiestnením betonárky v areáli sa dosiahne synergický efekt vyššieho zhodnotenia vyťaženej suroviny pri minimálnom zvýšení emisií hluku, znečisťujúcich látok a vyvolanej dopravy. Sprievodné negatívne vplyvy súvisiace s prevádzkou navrhovanej činnosti nepredstavujú podľa spoločnosti CRH (Slovensko) významné riziko ohrozenia životného prostredia a jeho zložiek.