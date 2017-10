V Pohronskom múzeu vystavia paličkovanú čipku Sone Bezúchovej

Ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Palkovič Foto: TASR/Martin Palkovič

Nová Baňa 20. októbra (TASR) - Obrazy, šperky, dámske kabelky ale aj veľkonočné vajíčka z paličkovanej čipky Sone Bezúchovej ponúkne na obdiv Pohronské múzeum v Novej Bani. Od pondelka 23. októbra až do 19. januára budúceho roka si tu verejnosť môže prezrieť Bezúchovej autorskú výstavu s názvom Paličkovanie II.Bezúchová je absolventkou Strednej umelecko-priemyselnej školy v Kremnici. Paličkovať sa naučila ako sedemročná, a to od starej mamy, ku ktorej chodievala na prázdniny do Španej Doliny. Paličkovanou čipkou zhotovovala obrázky a od začiatku si ich aj sama navrhovala.informovala riaditeľka múzea Katarína Konečná.Autorka pri tvorbe rada používa rastlinné a geometrické motívy, architektúru. Inšpiruje ju príroda, kde je veľa čistých tvarov, štruktúr a farieb.podotkla Konečná.Aktuálne pôsobí Bezúchová ako lektorka paličkovanej čipky v Ústredí ľudovej umeleckej výroby. Autorka má za sebou viacero samostatných výstav a účastí na celoslovenských súťažiach.