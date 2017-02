V Poľsku obvinili muža za haváriu, pri ktorej sa zranila premiérka

Limuzína poľskej premiérky Beaty Szydlovej po náraze do stromu v poľskom Osvienčime 10. februára 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Varšava 14. februára (TASR) - Poľská prokuratúra vzniesla dnes obvinenia proti 21-ročnému mužovi za spôsobenie dopravnej nehody, pri ktorej utrpela minulý týždeň zranenia premiérka Beata Szydlová a dvaja ďalší ľudia.Nehoda sa stala v piatok večer 10. februára v juhopoľskom Osvienčime, ktorý je Szydlovej rodným mestom. Práve tam prišla na víkend, keď vodič jej služobného auta prudko strhol riadenie, aby sa vyhol zrážke s malým fiatom, a narazil do stromu.Regionálna prokuratúra v meste Krakov informovala, že vodič auta značky Fiat, identifikovaný iba ako Sebastian K., bol dnes obvinený z neúmyselného narušenia bezpečnosti cestnej premávky. Za tento trestný čin sa udeľujú maximálne tri roky väzenia.Szydlovú (53) hneď po nehode previezli do miestnej nemocnice v Osvienčime na vyšetrenie a neskôr ju letecky dopravili do vojenskej nemocnice v metropole Varšava, kde sa ešte stále zotavuje.Zranenia predsedníčky vlády si však nevyžiadali ani chirurgický, ani nijaký iný invazívny zákrok lekárov, informovala v pondelok spravodajská televízia TVN24.