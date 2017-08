V Poľsku odstraňujú dôsledky búrok, domácnosti sú bez elektriny

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Varšava 15. augusta (TASR) - Približne 30.000 poľských domácností je stále bez dodávok elektrickej energie, ktoré boli prerušené v dôsledku minulotýždňových búrok. Tie si počas uplynulého víkendu vyžiadali v Poľsku celkove šesť obetí, víchrice poškodili okolo 3000 objektov a zničili asi 38.000 hektárov zalesneného územia.Zásobovanie elektrickou energiou sa darí obnoviť najpomalšie v troch vojvodstvách, Pomoranskom, Veľkopoľskom a Kujavsko-pomoranskom, informovalo dnes bezpečnostné centrum vlády vo Varšave.Premiérka Beata Szydlová dnes spoločne s ministrami posúdila situáciu v búrkami postihnutých regiónoch. Tam, kde o to požiadajú samosprávy, sa do prác na odstraňovaní následkov búrok zapoja aj príslušníci poľských ozbrojených síl. Obnoveniu dodávok elektrického prúdu by mala napomôcť aj ústretovosť distributérov z iných častí krajiny. Od piatkového večera pracoval krízový štáb s prvoradým cieľom zabezpečiť ochranu životov a zdravia občanov, momentálne sa už venuje materiálnym škodám, vyplynulo zo slov Beaty Szydlovej.Z informácií, ktoré zverejnili poľskí lesníci, vyplýva, že búrky zničili 7,7 milióna kubických metrov stromov na území o rozlohe 38.000 hektárov. Do týchto zalesnených lokalít je vstup prísne zakázaný a už v stredu ich pravdepodobne označia za oblasť postihnutú katastrofou. Je pravdepodobné, že odstraňovanie vyvrátených stromov, výsadba nových a obnova lesných pasáží krajiny potrvá až do roku 2019.Poľské štátne lesy sú podľa slov ich šéfa konfrontované s najväčšou prírodnou katastrofou od svojho vzniku.