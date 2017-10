V Poľsku sa zrazil vlak so smetiarskym autom, hlásia zranených

Ilustračná snímka. Foto: TASR Milan Drozd Foto: TASR Milan Drozd

Varšava 23. októbra (TASR) - Šestnásť ľudí, vrátane 3,5-ročného dieťaťa, sa v pondelok zranilo pri zrážke motorového vlaku so smetiarskym autom na severe Poľska. Informovala o tom agentúra AP.Motorový vlak sa zrazil s nákladným autom v pondelok popoludní pri nestráženej križovatke neďaleko obce Nowe Gronowo, uviedol to hovorca hasičov v meste Czluchów. V dôsledku kolízie sa súprava pozostávajúca z dvoch vozňov vykoľajila. Medzi zranenými boli traja ľudia so zlomeninami končatín, ďalší iba so škrabancami a modrinami.Do nemocnice previezli helikoptérou dvoch ľudí.Podľa záberov poľskej televízie TVN24 smetiarske auto skončilo prevrátené v priekope vedľa vykoľajeného a poškodeného vlaku.