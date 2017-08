V Poľsku za uplynulých 20 rokov zmizlo 330 pamätníkov Červenej armády

Centrum poľského mesta Varšava Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Varšava 10. augusta (TASR) - Ešte pred 20 rokmi bolo na území Poľska viac než 560 pamätníkov Červenej armády, vynímajúc cintoríny. Aktuálny stav však predstavuje menej než polovicu, vyhlásil dnes ruský veľvyslanec vo Varšave Sergej Andrejev, ktorého cituje agentúra TASS.V roku 1997 príslušné poľské úrady v spolupráci s ruskou ambasádou vypracovali zoznam všetkých pamätníkov venovaným Červenej armáde a jej činom počas druhej svetovej vojny. V danom čase ich bolo 561, avšak v súčasnosti ich existuje už iba 230, tvrdí Andrejev.Obe krajiny pritom majú od roku 1994 bilaterálnu dohodu, ktorá ich zaväzuje ochraňovať všetky pamätné miesta súvisiace s obeťami vojen a politických represálií. Varšava tvrdí, že sa to týka iba cintorínov, pričom takéto pamätníky na verejných miestach sú totalitnou propagandou.Poľské úrady zmienené lokality považujú za komunistické symboly, ktorých likvidáciu poslanci odobrili aj schválením príslušnej legislatívy.zdôraznil Andrejev.Na základe júlovej novelizácie zákona sú spod likvidácie vyňaté pamätníky umiestnené na cintorínoch a iných pohrebných miestach, objekty, ktoré nie sú prístupné verejnosti, slúžia na vedecké účely, predstavujú umelecké dielo alebo sú architektonickými jednotkami, spresňuje TASS.Novelizácia zákona vstúpi do platnosti v októbri, pričom likvidácia pamätníkov, ktoré nespadajú do vyššie zmienených kategórií, sa začne do 12 mesiacov.