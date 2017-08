V pondelky možno netradične navštíviť múzeá SNM v hradoch, zámkoch

Múzeum Červený Kameň Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 12. augusta (TASR) – Okrem múzeí v prírode Slovenské národné múzeum (SNM) ponúka v auguste možnosti návštevy svojich múzeí otvorených netradične v pondelok aj v hradoch, zámkoch a kaštieľoch. Podľa vedúcej Centra múzejnej komunikácie SNM v Bratislave Zuzany Vášáryovej sú záujemcom k dispozícii historické objekty s nasledovnými expozíciami.V Malokarpatskom regióne Múzeum Červený Kameň má rozsiahle zbierky bytovej kultúry šľachty a meštianstva, porcelánu, kovov, obrazov, grafík a plastík zo 16. až 20. storočia. Tiež zbierku zbraní, vrátane orientálnych (turecké handžáre a jatagány), orientálne koberce, výšivky a úžitkové textílie, ručne tkané gobelíny z prelomu 16. a 17. storočia. Možno nahliadnuť aj do knižnice Pálfiovcov a unikátneho systému pivníc.Hlavná expozícia Múzea Slovenských národných rád v Myjave zachytáva takmer 170 rokov z dejín slovenského národa, jeho bojov o uznanie svojbytnosti, práva na sebaurčenie, zvrchovanosť a vlastnú štátnosť. Súčasťou expozície je dom Anny Koléniovej. Okrem tzv. Hurbanovského stola, za ktorým 19. septembra 1848 zasadala prvýkrát Slovenská národná rada, významnými exponátmi sú originál zatykača na Štúra, Hurbana a Hodžu a ďalšie dokumenty z rokov 1848/1849.Zbierkový fond Múzea Bojnice pozostáva z maliarskych, sochárskych a umeleckoremeselných prác od obdobia gotiky cez renesanciu, barok, klasicizmus až po neoslohy v 19. storočí. Nechýba unikátny historický nábytok, cenné palné a chladné zbrane zo 17. a 18. storočia, vzácny Bojnický oltár, či veľký gobelín Jozef a jeho bratia utkaný v Bruseli začiatkom 17. storočia.Múzeum bábkarských kultúr a hračiek Modrý Kameň dokumentuje históriu a súčasnosť bábkového divadla, detskej hračky aj dejiny regiónu. Návštevníkov zaujme faksimile listiny cisára Leopolda I., ktorou v roku 1658 udelil tržné právo mestečku Modrý Kameň. Múzeum má v zbierkach aj poslednú divadelnú kočovnú maringotku a najstaršiu hračku - model mangľa z 19. storočia. Vzácny je i dom pre bábiky so zariadením z polovice 19. storočia. Kompletný sortiment kyjatických hračiek vyrobil rezbár Rudolf Stehlík.Expozícia Múzea Betliar vznikla z mobiliára a umeleckých zbierok grófskej rodiny Andrássyovcov. Kaštieľ je jediným na Slovensku, ktorý sa po roku 1945 zachoval s pôvodným zariadením a zbierkami. Popri nábytku a interiérových doplnkoch sú tam zbierky obrazov, hodín, porcelánu, šperkov, skla, zbraní, tlačí, predmetov dennej potreby, poľovníckych trofejí či cudzokrajných rarít. Kaštieľ s historickým parkom je od roku 1985 národná kultúrna pamiatka. Súčasťou múzea je Mauzóleum Františky a Dionýza Andrássyovcov v Krásnohorskom Podhradí, ojedinelá pamiatka secesného staviteľstva na Slovensku.Spišské múzeum v Levoči umeleckohistorický výskum zameriava na mesto a región, Majstra Pavla v domácom a stredoeurópskom kontexte i vývoj Spišského hradu s okolím. V Dome Majstra Pavla sa možno zoznámiť z jeho dielami, ktorých originály sú v levočskom chráme sv. Jakuba aj v iných kostoloch. Expozícia Historickej radnice je venovaná dejinám Levoče, ľudovému textilu a modrotlače na Spiši. Výstavná sieň v jednom z architektonicky najpôsobivejších meštianskych domov levočského námestia s pôvodnými kamennými článkami a freskovou výzdobou prezentuje reprezentatívny prierez diel regiónu. Pôvodne kráľovský Spišský hrad patrí k najrozsiahlejším hradným komplexom v strednej Európe. So Spišskou kapitulou bol v roku 1993 zapísaný do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.