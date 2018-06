V pondelok nás čaká duel argentínskych koučov o prvé body outsiderov

Futbalisti Saudskej Arábie reagujú po prehre 0:5 v otváracom zápase 21. majstrovstiev sveta vo futbale Rusko - Saudská Arábia na štadióne Lužniki v Moskve 14. júna 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

A-skupina, 3. kolo:



SAUDSKÁ ARÁBIA - EGYPT, pondelok 25. júna, 16.00 SELČ, Volgograd (Volgograd Arena)



hlavný rozhodca: Wilmar Roldan (Kol.)



predpokladané zostavy:



Saudská Arábia: Al Owais - Alburayk, Hawsawi, Albulayhi, Al Shahrani - Bahebri, Al Faraj, Otayf, Al Mogahwi, Al Dawsari - Al Muwallad



Egypt: Al-Schenaui - Fathi, Gabr, Hegasi, Abdel-Schafi - Hamed, Elneny - Salah, Said, Trezeguet - Mohsen

Tabuľka A-skupiny:



1. Rusko 2 2 0 0 8:1 6*



2. Uruguaj 2 2 0 0 2:0 6*



---------------------------------------------



3. Egypt 2 0 0 2 1:4 0



4. Saudská Arábia 2 0 0 2 0:6 0



*istý postup do osemfinále

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Volgograd 24. júna (TASR) - Futbalisti Saudskej Arábie a Egypta zabojujú v záverečnom 3. kole A-skupiny MS 2018 aspoň o čestný úspech. Ani jedna z týchto reprezentácií už nemá po dvoch zápasoch šancu postúpiť do osemfinále, nad ich sily boli Rusko aj Uruguaj. Vzájomné rozlúčkové stretnutie je na programe v pondelok o 16.00 h SELČ vo Volgograde.Saudská Arábia bola outsider skupiny a tieto predpoklady sa naplnili už v otváracom stretnutí, v ktorom podľahla domácemu Rusku vysoko 0:5. Na svetový šampionát sa kvalifikovala premiérovo od roku 2006, teraz rovnako ako pri predchádzajúcich účastiach (1998, 2002, 2006) nepostúpila do vyraďovacej časti. Ázijský zástupca okrem toho čaká aj na prvý gól v Rusku, v druhom súboji prehral s Uruguajom 0:1.vyhlásil na oficiálnej stránke Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) argentínsky kouč Egypta Hector Cuper. Jeho zverenci nestačili na Uruguaj 0:1 a Rusko 1:3. Cuper absolvuje trénerský duel s krajanom Juanom Antoniom Pizzim.dodal Cuper.Na egyptskej lavičke pôsobí od roku 2015, zatiaľ čo Pizzi prišiel do Saudskej Arábie iba v novembri minulého roka, keď sa stal tretím trénerom tamojšej reprezentácie za tri mesiace. Po neúspechu na MS 2018 nebude ani jeho pozícia neotrasiteľná, hoci po prehre s Uruguajom sám priznal, že ambície Saudov neboli na turnaji práve najvyššie:Zápas bezbodových mužstiev povedie ako hlavný arbiter Wilmar Roldan z Kolumbie.