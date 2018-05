V pondelok sa začína trojtýždňové obdobie ústnych maturít

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 20. mája (TASR) - Na stredných školách sa v pondelok (21.5.) začína trojtýždňové obdobie ústnych maturít, ktoré potrvá do 8. júna. Pred skúšobnými komisiami bude svoje vedomosti dokazovať približne 43.000 maturantov z viac ako 700 stredných škôl. Informovalo o tom ministerstvo školstva.Prevažná väčšina maturantov absolvuje skúšku dospelosti zo štyroch predmetov. V prípade gymnázií pôjde o povinný cudzí jazyk a predmet slovenský jazyk a literatúra. K nim si žiaci mohli vybrať voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných alebo spoločenskovedných alebo ostatných predmetov a ďalší voliteľný predmet. Pri školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín patrí ich vyučovací jazyk spolu so slovenčinou a cudzím jazykom k povinným predmetom. Podľa svojho výberu si môžu zvoliť štvrtý predmet.Maturitnú skúšku na stredných odborných školách (SOŠ) a konzervatóriách tvoria štyri predmety: slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, teoretická časť odbornej zložky a praktická časť odbornej zložky. V prípade SOŠ s vyučovacím jazykom národnostných menšín k týmto štyrom predmetom pribúda ešte vyučovací jazyk.Žiak môže vykonať ústnu formu internej časti maturitnej skúšky bez ohľadu na výsledok externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky, vysvetlilo ministerstvo. Pri celkovom hodnotení sa budú brať do úvahy výsledky z ústnej i písomnej časti maturitnej skúšky.Pre úspešné zvládnutie celej maturitnej skúšky potrebujú žiaci so známkou z ústnej odpovede 3 a lepšou získať v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky viac ako 25 percent z celkového počtu bodov alebo v externej časti viac ako 33 percent z celkového počtu bodov. V prípade, že z ústnej odpovede dostanú známku 4, úspešne zmaturujú len vtedy, ak v písomnej forme internej časti získajú viac ako 25 percent bodov a súčasne v externej časti získali viac ako 33 percent bodov.Ak má daný predmet len externú časť, platí rovnako podmienka úspešnosti nad 25 percent pri ústnej odpovedi za hodnotenie známkou 3 a lepšie, resp. nad 33 percent, ak z ústnej maturity dostane žiak známku 4. V prípade, že predmet nemá ani externú časť, na úspešné zvládnutie maturity z daného predmetu stačí dosiahnuť z ústnej odpovede hodnotenie nie horšie ako známkou 4.Písomné maturity absolvovali stredoškoláci v rámci maturitného týždňa od 13. do 16. marca. Študentov čakala postupne slovenčina, cudzí jazyk, matematika a v prípade chlapcov a dievčat maďarskej a ukrajinskej národnosti aj ich materinský jazyk. Školy mohli absolvovať tzv. elektronickú maturitu, ktorú si zvolilo 101 škôl. Výsledky riadneho termínu externej časti maturitnej skúšky si školy mohli prevziať 2. mája elektronickou formou, v papierovej forme im boli doručené 3. – 4. mája. Náhradný termín písomných maturít bol naplánovaný na 10. – 13. apríla. Opravný termín sa uskutoční od 4. do 7. septembra.