V pondelok sa žrebujú úvodné predkolá európskych pohárov

Na archívnej snímke víťazi Fortuna ligy 2016/2017 MŠK Žilina. Foto: FOTO TASR - Erika Ďurčová Foto: FOTO TASR - Erika Ďurčová

Možní súperi MŠK Žilina v 2. predkole Ligy majstrov:



Celtic Glasgow (Škót.), Red Bull Salzburg (Rak.), FC Kodaň (Dán.), Ludogorec Razgrad (Bulh.), BATE Borisov (Biel.), Legia Varšava (Poľ.), APOEL Nikózia (Cyp.), NK Maribor (Slov.), Karabach Agdam (Azer.), Malmö FF (Švéd.), FK Astana (Kaz.), Partizan Belehrad (Srb.), NK Rijeka (Chor.), Rosenborg Trondheim (Nór.), Šeriff Tiraspoľ (Mold.), Hapoel Beer-Ševa (Izr.), FH Hafnarfjördur (Isl.)



kalendár žrebov LM 2017/2018:



19. júna: žreb 1. a 2. predkola (Nyon)

14. júla: žreb 3. predkola (Nyon)

4. augusta: žreb play off (Nyon)

24. augusta: žreb skupinovej fázy (Monaco)

11. decembra: žreb osemfinále (Nyon)

16. marca 2018: žreb štvrťfinále (Nyon)

13. apríla: žreb semifinále a finále (Nyon)



zápasový kalendár LM 2017/2018:



27.-28. júna: 1. zápasy 1. predkola

4.-5. júla: odvety 1. predkola

11.-12. júla: 1. zápasy 2. predkola

18.-19. júla: odvety 2. predkola

25.-26. júla: 1. zápasy 3. predkola

1.-2. augusta: odvety 3. predkola

15.-16. augusta: 1. zápasy play off

22.-23. augusta: odvety play off

12.-13. septembra: 1. kolo skupinovej fázy

26.-37. septembra: 2. kolo skupinovej fázy

17.-18. októbra: 3. kolo skupinovej fázy

31. októbra-1. novembra: 4. kolo skupinovej fázy

21.-22. novembra: 5. kolo skupinovej fázy

5.-6. decembra 6. kolo skupinovej fázy

13.-14. a 20.-21. februára 2018: 1. zápasy osemfinále

6.-7. a 13.-14. marca: odvety osemfinále

3.-4. apríla: 1. zápasy štvrťfinále

10.-11. apríla: odvety štvrťfinále

24.-25. apríla: 1. zápasy semifinále

1.-2. mája: odvety semifinále

26. mája: finále (Kyjev, Olympijský štadión)



Možní súperi Slovana a Trenčína v 1. predkole Európskej ligy:



NK Široki Brijeg (BaH), Fola Esch (Lux.), Differdange 03 (Lux.), Škendija Tetovo (Mac.), ND Gorica (Slov.), Sutjeska Nikšič (Č.Hora), Pjunik Jerevan (Arm.), zástupca Bulharska (náhradný klub za CSKA Sofia, ktorý nedostal licenciu), Partizani Tirana (Alb.), Mladost Lučani (Srb.), Shamrock Rovers (Ír.), Flora Tallinn (Est.), Čichura Sačchere (Gruz.), Lincoln Red Imps (Gibr.), FK Jelgava (Lot.), SJK Seinäjoki (Fín.), Cork City (Ír.), Zeta Golubovci (Č.Hora), B36 Tórshavn (Faer. o.), Derry City (Ír.), FK Liepaja (Lot.), Zaria Balti (Mold.), VPS Vaasa (Fín.), Valur Reykjavík (Isl.), Vasas Budapešť (Maď.), Atlantas Klaipeda (Lit.), Suduva Marijampole (Lit.), KF Tirana (Alb.), Gandzasar Kapan (Arm.), Torpedo Kutaisi (Gruz.), FK Trakai (Lit.), Tre Penne (S.Mar.), Bala Town (Wal.), Dinamo Batumi (Gruz.), NSI Runavik (Faer. o.), Balzan FC (Malta), Connah's Quay (Wal.), Bangor City (Wal.), UE Santa Coloma (And.), Progres Niederkorn (Lux.), Pelister Bitola (Mac.), Folgore (S. Mar.), Floriana FC (Malta), Coleraine FC (S. Ír.), Ballymena United (S. Ír.), UE Sant Julia (And.), KI Klaksvik (Faer. o.), St. Joseph's FC (Gibr.), FC Priština (Kos.)



Možní súperi Ružomberka v 1. predkole Európskej ligy:



Maccabi Tel Aviv (Izr.), FC Midtjylland (Dán.), Dinamo Minsk (Biel.), Lech Poznaň (Poľ.), HJK Helsinki (Fín.), AIK Štokholm (Švéd.), Vojvodina Novi Sad (Srb.), Videoton Székesfehérvár (Maď.), AEL Limassol (Cyp.), Šachťor Soligorsk (Biel.), Crvena Zvezda Belehrad (Srb.), Skenderbeu Korce (Alb.), SCR Altach (Rak.), St. Johnstone FC (Škót.), AEK Larnaca (Cyp.), Inter Baku (Azerb.), Beitar Jeruzalem (Izr.), FK Ventspils (Lot.), Odds BK (Nór.), Kairat Almaty (Kaz.), NK Osijek (Chorv.), FK Sarajevo (BaH), KR Reykjavík (Isl.), IFK Norrköping (Švéd.), Milsami Orhei (Mold.), Lyngby BK (Dán.), Nomme Kalju (Est.), Željezničar Sarajevo (BaH), Botev Plovdiv (Bulh.), Olimpija Ľubľana (Slov.), Valletta FC (Malta), FC Vaduz (Licht.), Jagiellonia Bialystok (Poľ.), Levski Sofia (Bulh.), Stjarnan (Isl.), FK Haugesund (Nór.), NK Domžale (Slov.), Ordbasy Šimkent (Kaz.), Levadia Tallinn (Est.), Ferencváros Budapešť (Maď.), Crusaders Belfast (Sev. Ír.), Rabotnički Skopje (Mac.), Glasgow Rangers (Škót.), Širak Gjumri (Arm.), Dacia Kišiňov (Mold.), Mladost Podgorica (Č.Hora), Zira FK (Azerb.), Irtyš Pavlodar (Kaz.)



kalendár žrebov EL 2017/2018:



19. júna: žreb 1. a 2. predkola (Nyon)

14. júla: žreb 3. predkola (Nyon)

4. augusta: žreb play off (Nyon)

25. augusta: žreb skupinovej fázy (Monaco)

11. decembra: žreb šestnásťfinále

23. februára 2018: žreb osemfinále (Nyon)

16. marca: žreb štvrťfinále (Nyon)

13. apríla: žreb semifinále a finále (Nyon)



zápasový kalendár EL 2017/2018:



29. júna: 1. zápasy 1. predkola

6. júla: odvety 1. predkola

13. júla: 1. zápasy 2. predkola

20. júla: odvety 2. predkola

27. júla: 1. zápasy 3. predkola

3. augusta: odvety 3. predkola

17. augusta: 1. zápasy play off

24. augusta: odvety play off

14. septembra: 1. kolo skupinovej fázy

28. septembra: 2. kolo skupinovej fázy

19. októbra: 3. kolo skupinovej fázy

2. novembra: 4. kolo skupinovej fázy

23. novembra: 5. kolo skupinovej fázy

7. decembra: 6. kolo skupinovej fázy

15. februára 2018: 1. zápasy šestnásťfinále

22. februára: odvety šestnásťfinále

8. marca: 1. zápasy osemfinále

15. marca: odvety osemfinále

5. apríla: 1. zápasy štvrťfinále

12. apríla: odvety štvrťfinále

26. apríla: 1. zápasy semifinále

3. mája: odvety semifinále

16. mája: finále (Lyon)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. júna (TASR) - V pondelok sa slovenské futbalové kluby dozvedia mená súperov v úvodných predkolách Ligy majstrov, resp. Európskej ligy UEFA v ročníku 2017/2018. Žrebovať sa bude v ústredí UEFA v Nyone, LM na pravé poludnie, EL krátko popoludní.Slovenský šampión MŠK Žilina bude pri žrebe 2. predkola Ligy majstrov nenasadený. Zverencom trénera Adriána Guľu tak hrozia kvalitní súperi, napr. Celtic Glasgow Red Bull Salzburg či Partizan Belehrad. Finále prestížnej súťaže sa bude hrať budúci rok v Kyjeve.Futbalisti Slovana Bratislava a AS Trenčín pôjdu na žreb 1. a 2. predkola Európskej lige 2017/2018 v pozícii nasadených tímov, MFK Ružomberok bude medzi nenasadenými. Na štadión Ružomberka tak môže prísť súper zvučnejšieho mena ako napr. Glasgow Rangers, Crvena Zvezda Belehrad či Levski Sofia. Slovan a Trenčín preveria na úvod papierovo o niečo slabší súperi.Zápasy 2. kola LM 2017/2018 sa budú hrať 11. a 12. júla, odvety potom 18. a 19. júla. Prvé súboje 1. predkola druhej najprestížnejšej európskej súťaže sú na programe 29. júna, resp. odvety 6. júla. Druhé predkolo je na programe 13., resp. 20. júla.