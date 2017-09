V pondelok vystúpia teploty do príjemných 20 stupňov

Na ilustračnej foto divé husi letia pod rannou, polooblačnou oblohou. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Na západnom Slovensku prevažne polooblačno, najnižšie ranné teploty 11 až 8 a najvyššie denné 17 až 20 stupňov C.



Na strednom Slovensku prevažne polooblačno, najnižšie ranné teploty 10 až 5 a najvyššie denné 15 až 19 stupňov C.



Na východnom Slovensku prevažne oblačno, najnižšie ranné teploty 10 až 6 a najvyššie denné 15 až 19 stupňov C.



Počasie na horách:



Vo výške 1000 m prevažne polooblačno, najnižšia ranná teplota 5 a najvyššia denná 12 stupňov C.



Vo výške 1500 m prevažne polooblačno, najnižšia ranná teplota 3 a najvyššia denná 8 stupňov C.



Vo výške 2000 m prevažne polooblačno, najnižšia ranná teplota 1 a najvyššia denná 4 stupne C.



