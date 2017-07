V. Poór ide rozpredať svoje impérium, vrátane Spartaka Trnava

Vladimír Poór Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. júla (TASR) - Trnavský veľkopodnikateľ Vladimír Poór ide rozpredať svoje impérium, vrátane Spartaka Trnava. Informoval o tom dnes internetový portál aktuality.sk.uviedol portál.Podľa dvoch od seba nezávislých zdrojov trnavský oligarcha rokuje s čínskou investičnou spoločnosťou CEFC o predaji svojho hlavného portfólia, a to železničiarskych opravárenských podnikov (ŽOS) v Trnave a Zvolene (ŽOS Zvolen spoluvlastní s podnikateľom Alexejom Beljajevom, pozn. red.).Súčasťou obchodu by mal podľa portálu byť aj futbalový klub Spartak Trnava, ktorý Poór ovláda už viac ako dve desaťročia. "prezradil jeden zo zdrojov pre aktuality.sk.Pokiaľ sa podarí celý obchod dokončiť, tak nepôjde o prvú investíciu CEFC na Slovensku či v Česku. Číňania v posledných rokoch už urobili v tomto regióne viacero významnejších akvizícií. Napríklad kúpili polovicu J&T Finance Group, administratívne centrum Florentinum, Pivovary Lobkowicz či futbalový klub Slávia Praha.Portál pripomenul, že vlani dokonca zástupcovia CEFC pri rokovaniach so slovenskou vládou verejne deklarovali, že chcú investovať do slovenskej ekonomiky, pričom ich zaujímajú predovšetkým odvetvia strojárstva, energetiky, logistiky alebo cestovného ruchu.Čínska spoločnosť sa k celej záležitosti nevyjadrila, na otázky portálu aktuality.sk neodpovedala. Súčasný vlastník však rokovania odmietol.odkázal Poór.Pokiaľ by trnavský veľkopodnikateľ predal železničné opravárenské podniky a futbalový klub, naďalej by mu zostali ešte zaujímavé firmy. Stále by mal podiel v spoločnosti Biotika Slovenská Ľupča, ako aj vo firmách Euro Max Slovakia, CellQoS, Železničná preprava či Tir Petroleum. Dokopy tieto podniky generujú tržby viac ako 55 miliónov eur.