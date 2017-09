V Poprade opravia príjazd k zbernému dvoru

Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván

Poprad 11. septembra (TASR) - Mesto Poprad plánuje rekonštrukciu príjazdovej komunikácie k zbernému dvoru na sídlisku Juh, s ktorou by sa malo začať v najbližších dňoch. Hodnota diela je vyčíslená na 46.300 eur."Komunikácia je v celom úseku, teda od križovatky s Tajovského ulicou, v zlom technickom stave s nevyhovujúcim šírkovým usporiadaním. Nespevnená a nevyspádovaná komunikácia spôsobuje akumuláciu dažďovej vody, ktorá má nepriaznivý vplyv na podkladové vrstvy cesty. Povrch zároveň rozrušujú aj prejazdy ťažkých nákladných vozidiel," uviedol Ľuboslav Mlynarčík z odboru urbanizmu a priestorového plánovania na Mestskom úrade v Poprade.Navrhovaná je kompletná rekonštrukcia spevnenej plochy v dĺžke 44,45 m s rozšírením na šírku 7 metrov, pričom plocha bude premenlivej šírky so zaoblením v miestach pripojenia na miestnu komunikáciu a na jestvujúce vjazdy ku garážam. Rekonštrukcia vjazdu je navrhovaná s kompletnou výmenou podkladových vrstiev. Po vybúraní existujúcich spevnených plôch, zemných prácach a zrealizovaní nových podkladových vrstiev sa položia nové asfaltové vrstvy. Vybuduje sa aj chodník popri oplotení zberného dvora výškovo oddelený od asfaltovej vozovky, jeho povrch bude zo zámkovej dlažby."Rekonštrukciou sa dosiahne požadovaný stav, teda vyspádovanie spevnenej plochy, jej účinné odvodnenie, pričom bude vhodná aj pre prejazdy nákladných vozidiel. Zároveň sa touto úpravou zamedzí vynášaniu blata a nečistôt na mestskú komunikáciu," doplnil primátor Popradu Jozef Švagerko.Termín realizácie je 45 dní od dňa odovzdania stavby zhotoviteľovi, a to spoločnosti Slov-via, ktoré by sa malo uskutočniť v najbližších dňoch.