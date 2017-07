V Poprade opravia tento rok 11.200 m2 chodníkov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Alexandra Moštková Foto: TASR/Alexandra Moštková

Poprad 20. júla (TASR) – Správa mestských komunikácií (SMK) v Poprade bude aj v tomto roku pokračovať vo veľkoplošnej oprave mestských komunikácií a chodníkov. Nové asfaltové koberce dostane v 11.200 metrov štvorcových (m2) chodníkov a 2150 m2 mestských ciest.Veľkoplošné opravy začne v auguste realizovať spoločnosť Strabag, ktorá bola úspešná vo verejnom obstarávaní. Cena diela predstavuje sumu 178.000 eur.uviedol primátor Popradu Jozef Švagerko.V týchto dňoch začala SMK s prípravou jednotlivých chodníkov.informoval riaditeľ SMK v Poprade Peter Fabian. Tieto práce by podľa neho mali urýchliť následne pokladanie novej asfaltovej vrstvy.Výber chodníkov a komunikácií bol vypracovaný SMK na základe požiadaviek a podnetov občanov a schválený vedením mesta. Veľkoplošné opravy by mali byť ukončené do 15. septembra.