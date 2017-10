V Poprade otvorili v poradí 53. klientske centrum na Slovensku

Na novom pracovisku na Nábreží Jána Pavla II. tak občania vybavia všetky potrebné veci v štátnej správe. Na snímke vchod do nového klietskeho centra v Poprade 27. októbra 2017. Foto: FOTO TASR Adriána Hudecová Foto: FOTO TASR Adriána Hudecová

Poprad 27. októbra (TASR) - V poradí 53. klientske centrum štátnej správy v piatok otvorili za účasti premiéra Roberta Fica (Smer-SD) v Poprade. Na novom pracovisku na Nábreží Jána Pavla II. tak občania vybavia všetky potrebné veci v štátnej správe.uviedol premiér.Klientske centrum v Poprade bude slúžiť pred približne 100.000 obyvateľov okresu, týždenne tu vybavia približne 660 klientov. Rezort vnútra predpokladá, že agendu si tu budú môcť vybaviť aj tí občania, ktorí v regióne dovolenkujú.vymenovala štátna tajomníčka Ministerstva vnútra (MV) SR Denisa Saková.Rekonštrukcia objektu na Nábreží Jána Pavla II. stála približne 580.000 eur, napríklad obnovu okien pritom zabezpečovala príspevková organizácia MV SR.doplnila tajomníčka.Klientske centrá v slovenských mestách vznikajú v rámci reformy ESO s cieľom zefektívniť výkon štátnej správy a zjednodušiť občanom vybavovanie úradnej agendy.dodala Saková s tým, že dohromady by malo vzniknúť 79 takýchto centier. Ministerstvo vnútra má však so zriadením niektorých z nich problém. Dôvod je ten, že samospráva ani štát v 15 mestách nevlastní žiadne budovy vhodné na zrealizovanie projektu klientskeho centra. V tomto smere už rezort rokuje so samosprávami, v niektorých prípadoch bude musieť budovy kúpiť.konštatoval premiér. Zároveň načrtol tému zvyšovania platov zamestnancov verejnej správy, v roku 2018 by to mala byť podľa neho téma roka.