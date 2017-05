V Poprade pokračujú v budovaní cyklistických chodníkov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/ Oliver Ondráš Foto: TASR/ Oliver Ondráš

Poprad 26. mája (TASR) – Mesto Poprad sa bude uchádzať o získanie nenávratného finančného príspevku (NFP) od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na výstavbu cyklotrasy z mestskej časti Matejovce, cez sídlisko Západ, k mestskému úradu až po most na Športovej ulici v blízkosti zimného štadióna. Tento zámer schválili poslanci na ostatnom májovom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Poprade.Cyklochodník by sa mal postupne vybudovať v štyroch etapách, ako prvý by sa mal realizovať úsek od veľkej kruhovej križovatky pri mestskom úrade po miestny akvapark.priblížila vedúca oddelenia strategického rozvojového manažmentu na Mestskom úrade v Poprade Marta Kurpašová. Predpokladané výdavky na výstavbu nového úseku cyklistickej trasy sú vyčíslené na viac ako 841.539 eur, spolufinancovanie mesta vo výške 5 percent predstavuje čiastku 42.077 eur.Celá trasa navrhnutého cyklistického chodníka je vedená v blízkosti rieky Poprad. Súčasťou jeho výstavby bude aj revitalizácia peších trás okolo rieky, obnova osvetlenia, detských ihrísk pri trase, ktoré by mali byť riešené formou odpočinkových zón.uzavrela Kurpašová.