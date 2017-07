V Poprade začali letnú sezónu s viacerými novinkami

Na archívnej snímke Námestie svätého Egídia v Poprade, ilustračná snímka. Foto: TASR Na archívnej snímke Námestie svätého Egídia v Poprade, ilustračná snímka. Foto: TASR

Poprad 6. júla (TASR) – Mestská informačná kancelária (MIK) v Poprade odštartovala letnú turistickú sezónu s viacerými novinkami. Návštevníci môžu využiť zľavové kupóny, k dispozícii je premiérovo aj bedeker mesta a podrobná mapa mestskej časti Kvetnica.Bedeker je 68-stranový sprievodca mestom, ktorý vydala MIK, pričom návštevníkom ponúka nielen najdôležitejšie údaje o Poprade, kalendár najzaujímavejších podujatí, ale aj tipy na výlety či dôležité kontakty. "Bedeker sme vydali v náklade 20.000 kusov. Sprievodca má na úvod dve jazykové mutácie, a to slovenský a anglický jazyk, postupne budeme pridávať aj ďalšie jazyky," uviedla riaditeľka MIK Lucia Pitoňáková. Novinkou sú aj zľavové kupóny. "Návštevníci ich môžu získať v informačných centrách a od zmluvných partnerov projektu. Kupóny ponúkajú zľavy na rôzne služby v rámci oddychu a objavovania mesta," doplnila riaditeľka MIK.Turistov poteší aj podrobná mapa Kvetnice. Tá približuje jednotlivé náučné chodníky a zaujímavosti tejto časti mesta. "Každý rok sa snažíme pre návštevníkov mesta pripraviť rôzne novinky. Veríme, že aj vďaka nim bude tohtoročná letná turistická sezóna úspešná," povedal primátor Popradu Jozef Švagerko.MIK bude počas letnej sezóny ponúkať cestu turistickým vláčikom na trase z Námestia sv. Egídia do Spišskej Soboty a späť. Novinkou je, že vláčik bude zachádzať aj k Tatranskej galérii. Premávať bude v hodinových intervaloch denne okrem stredy v čase od 10.00 do 13.00 h a od 15.00 do 18.00 h. Turisti môžu spoznávať Poprad aj z poschodového autobusu, ktorý premáva medzi autobusovou stanicou, centrom mesta a mestskými časťami. Autobus bude v prevádzke do konca augusta v pondelok, stredu a v piatok o 10.00 a o 16.00 h cez víkend o 14.00 h.MIK počas leta predlžuje svoje otváracie hodiny. V pondelok až piatok bude otvorená od 8.00 do 20.00 h a cez víkendy od 15.00 do 19.30 h. Vysunuté pracovisko MIK je otvorené v priestoroch zákazníckeho centra na železničnej stanici Poprad-Tatry a v mestskej časti v Spišskej Sobote v pokladnici Podtatranského múzea. Oba infopointy sú otvorené sedem dní v týždni.