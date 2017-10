V používaní internetbankingu dobiehame Západ

Foto:SLSP Foto:SLSP

Bratislava 25. októbra (OTS) - Vyplýva to zo štatistík Eurostatu. Z našich susedov sú na tom už tradične lepšie Rakúšania aj Česi, únijnou jednotkou sú Dáni s 88 percentami.Ešte v roku 2007 používalo internetbanking na Slovensku len 15 percent ľudí, teda zhruba každý siedmy Slovák. S rastúcim pokrytím internetového pripojenia je aj bankovanie z domu čoraz rozšírenejšie a počas desiatich rokov sa počet strojnásobil. Klienti Slovenskej sporiteľne dosahujú ešte lepšie výsledky, keďže prekračujú úroveň 60 percent.K zvyšovaniu používania internetbankingu prispieva aj to, že banky začali ďalšiu vlnu aktívneho zvýhodňovania elektronického bankovníctva oproti pobočkám. „,“ vysvetľuje, ktorý v Slovenskej sporiteľni zodpovedá za elektronické bankovníctvo.Náš výsledok môže vyzerať ako slabé číslo, priemer únie však dosahuje len 49 %. Česi sú lepší ešte o dva body a Rakúšania o ďalšie dva body. Porovnávať by sme sa však mali s najlepšími a na najlepšie Dánsko (88 %) máme výraznú stratu. Výborný výsledok dosahuje aj pre mnohých vzorové Estónsko (79 %).