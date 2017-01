V považskobystrickej nemocnici pomáha pri operáciach nový videosystém

Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Považská Bystrica 18. januára (TASR) – Vďaka novému technologickému vybaveniu operačných sál jednodňovej chirurgie na ušno-nosno-krčnom oddelení v Nemocnici s poliklinikou (NsP) v Považskej Bystrici dokážu rýchlejšie a kvalitnejšie operovať ochorenia uší, nosa a krku. Najmodernejšie vybavenie operačných sál zafinancoval zo svojho rozpočtu zriaďovateľ NsP Považská Bystrica – Trenčiansky samosprávny kraj (TSK).Podľa vedúceho lekára oddelenia jednodňovej ambulantnej starostlivosti Petra Ráca ide o videosystém pozostávajúci z endoskopu, kvalitného zdroja svetla a optickej kamery, ktorá dokáže na monitore zobraziť všetky štruktúry.skonštatoval Rác s tým, že považskobystrická nemocnica je len treťou na Slovensku, ktorá sa môže pochváliť takouto špičkovou technológiou.Ako dodal, 30 % pacientov tvoria deti, ktorým operujú nosné mandle, prípadne choroby súvisiace so zväčšením nosových a krčných mandlí. Ostatní pacienti sú s ochoreniami nosa a prínosových dutín. Operácie robia v celkovej anestézii.Rekonštrukcia a nové vybavenie operačných sál na ORL oddelení je podľa predsedu TSK Jaroslava Bašku súčasťou minuloročných investícií kraja do považskobystrickej nemocnice v celkovej výške takmer 700.000 eur. Po rekonštrukcii urgentného príjmu v roku 2015 za 600.000 eur ide o ďalšiu investíciu do modernizácie nemocnice. Jej súčasťou bola aj výmena štyroch výťahov na lôžkovom oddelení, modernizácia príjmovej ambulancie, nový operačný stroj či echokardiografický prístroj.skonštatoval Baška.Investície do NsP v Považskej Bystrice by podľa neho mali v tomto roku dosiahnuť dva milióny eur, ktoré sa použijú na rekonštrukciu kuchyne, nemocničný informačný systém, jednotku intenzívnej starostlivosti na internom oddelení a na ďalšie prístrojové vybavenie, ktoré nemocnica potrebuje.