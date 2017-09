V považskobystrickej nemocnici vznikne nové geriatrické oddelenie

Ilustračná snímka Foto: TASR - Jana Holubčíková Foto: TASR - Jana Holubčíková

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Považská Bystrica 27. septembra (TASR) – Priestory bývalého kožného oddelenia Nemocnice s poliklinikou (NsP) v Považskej Bystrici sa zmenia na nové geriatrické oddelenie. Do rekonštrukcie a materiálno-technického vybavenia investuje Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) viac ako 500.000 eur. Pre geriatrických pacientov by malo byť oddelenie k dispozícii ešte pred tohtoročnými Vianocami.Podľa námestníčky riaditeľa NsP v Považskej Bystrici pre ošetrovateľskú starostlivosť Jany Lunákovej v zrekonštruovanom oddelení vznikne 25 nových geriatrických lôžok a asi 20 nových pracovných miest pre zdravotnícky personál.skonštatovala Lunáková.Ako informovala vedúca oddelenia zdravotníctva a humánnej farmácie Úradu TSK Elena Štefíková, lôžkové kapacity nemocníc v TSK nie sú prispôsobené na starnutie obyvateľstva kraja. Norma stanovuje v Trenčianskom kraji minimálne 118 geriatrických lôžok, momentálne ich je vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne 68 a v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach 30.doplnila Štefíková.Trenčiansky kraj podľa predsedu TSK Jaroslava Bašku investoval za posledné štyri roky do NsP v Považskej Bystrici viac ako štyri milióny eur.doplnil Baška.