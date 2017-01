V PPS Group Detva sa už pracuje, odborári a vedenie firmy sa dohodli

Na snímke zamestnanci spoločnosti PPS Group, a.s. Detva počas prvého dňa ostrého štrajku v Detve 9. januára 2017. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Detva 12. januára (TASR) - Štrajk v PPS Group Detva po troch dňoch skončil. Zamestnanci nastúpili opäť do práce dnes ráno. Predchádzali tomu náročné rokovania zástupcov odborov a zamestnávateľa, ktoré trvali od pondelka 9. januára a definitívne skončili dnes o jednej hodine ráno podpisom novej kolektívnej zmluvy. Hlavná požiadavka odborov - navýšiť zamestnancom tarifné mzdy, sa naplnila.S účinnosťou od 1. januára tohto roku sa teda zamestnancom v podniku zvýši mzda o 4,5 %, čo znamená s dopadom do výkonnostnej odmeny zvýšenie priemernej mesačnej mzdy o 38,50 eura. Oproti pôvodnému návrhu zamestnávateľa, ktorý navrhoval nárast tarifných miezd zamestnancov o 1,5 %, považuje tento výsledok predseda Základnej organizácie OZ KOVO Podpolianske strojárne, Stanislav Ľupták za uspokojivý.Zároveň uviedol, že v zmysle podpísanej novej kolektívnej zmluvy by mali od roku 2018 narásť tarifné mzdy zamestnancov o ďalších 18 eur a v roku 2019 sa bude o mzdovom náraste ešte rokovať. Skonštatoval tiež, že sa v novej kolektívnej zmluve podarilo presadiť zachovanie odchodného nad rámec zákona vo výške jedného až piatich platov, či zachovať množstvo mzdových zvýhodnení a benefitov súvisiacich s pracovným pomerom ako aj slušný sociálny program, ktorý je nad rámec platných zákonov.Ľupták súčasne ocenil, že sa im so zamestnávateľom podarilo dohodnúť na finančnej kompenzácii zamestnancov počas štrajku.uviedol.Ako v stanovisku pre TASR uviedol hovorca PPS Group Ľuboš Schwarzbacher, prvý raz v histórii PPS Group sa podarilo uzavrieť kolektívnu zmluvu až na obdobie troch rokov.konštatoval.dodal., povedal generálny riaditeľ PPS Group Rastislav Rusič.Dohodnuté 4,5-percentné navýšenie tarifných miezd v roku 2017, vníma spoločnosť aj ako kompromis medzi 1,5-percentným navýšením ponúkaným manažmentom so sprostredkovateľom a 7-percentným navýšením, očakávaným zo strany odborov. Tie žiadali aj ďalší - 150 eurový ročný bonus, ktorý z finálneho znenia zmluvy nakoniec vypadol.doplnil Rusič. Podľa neho je dôležité aj to, že sa s odbormi dohodli na kompenzácii za účasť v štrajku.V spoločnosti PPS Group, zaoberajúcou sa výrobou oceľových konštrukcií pre svetových výrobcov banskej, manipulačnej, stavebnej a transportnej techniky, pracuje vyše 790 zamestnancov. Ďalší 44 zamestnanci pracujú prostredníctvom agentúry dočasného zamestnávania. Priemerná mesačná hrubá mzda predstavovala vlani približne 974 eur.