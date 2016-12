V Prahe núdzovo pristálo lietadlo kvôli údajne vyhrážke bombou

Foto: teraz.sk Foto: teraz.sk

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 30. decembra (TASR) - Vyhrážka bombou na palube donútila dnes lietadlo smerujúce zo Španielska do Varšavy núdzovo pristáť v Prahe. Podľa servera novinky.cz je na palube muž, ktorý sa vyhráža náložou.Letisko Praha-Ruzyně momentálne neprijíma lety, väčšina strojov čaká v blízkosti českej metropoly. Na mieste sú pyrotechnik, hasiči, policajti i záchranári.Česká televízia informovala, že na letisko smeruje aj minister vnútra Milan Chovanec a policajný prezident Tomáš Tuhý.Hovorca Riadenia letovej prevádzky pre server iDNES.cz incident potvrdil, lietadlo podľa neho pôvodne nemalo namierené do ČR a pristálo na starom ruzynskom letisku. Bližšie podrobnosti odmietol poskytnúť s tým, že do ukončenia vyšetrovania ďalšie informácie poskytovať nebudú.