V Prahe sa zrazili policajné autá vrátane dodávky s ťažkoodencami

Praha 3. augusta (TASR) - Päť áut vrátane troch policajných dnes havarovalo v pražskej štvrti Krč. Podľa prvých informácií ľahké zranenia utrpelo až 11 ľudí, z toho desať policajtov. Uviedol to český spravodajský portál Novinky.cz.Medzi havarovanými autami sú aj policajné transportné vozidlo a dodávka ťažkoodencov, ktorí smerovali na zaistenie bezpečnostných opatrení kvôli dnešnému futbalovému zápasu AC Sparta Praha a Crvena Zvezda Belehrad na štadióne Letná.Nehoda sa stala okolo 11.00 h SELČ na križovatke ulíc Zálesí a Štúrova. Odzadu do seba narazili dve osobné a tri policajné autá, jedno z nich je určené na prevoz zadržaných osôb. Používajú ho na demonštráciách či pri väčších športových akciách. V druhej dodávke sa zväčša preváža špeciálna poriadková jednotka, tzv. ťažkoodenci.Nehodu vyšetrujú. Dopravná polícia si na miesto zavolala znalca, ktorý má rozpracovaných viac verzií. Jednou z nich je možná technická porucha na služobnom vozidle polície, uviedol policajný hovorca Jan Daněk.Pri nehode zasahovali tri sanitky. Záchranári následne rozviezli deväť ranených vrátane ôsmich policajtov do niekoľkých pražských nemocníc. Išlo o ľahké zranenia ako pomliaždeniny a odreniny, povedal hovorca záchranárov Ondřej Franěk.