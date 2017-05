V Prašníku začala Slovenská liga v kosení ručnou kosou

Ilustračná snímka Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Prašník 6. mája (TASR) – Kosením lucerny v Prašníku-Pustej Vsi odštartovali dnes nový ročník ligy slovenských koscov. Do podhorskej obce pri Piešťanoch sa zišlo okolo tridsať koscov, aby si zmerali sily v ručnom kosení. Boli medzi nimi muži, ženy i mládež. Úvodné podujatie ligy pripravila Považská kosecká družina s vodcom Ľubomírom Pastuchom. Nepísaným pravidlom koseckých súťaží je účasť koscov v kroji svojho regiónu." povedal Pastucha pre TASR. Prašnícky kosecký festival, ktorý píše už ôsmy ročník, sa od ostatných ligových súťaží odlišuje disciplínou estetického kosenia, všade inde ide o rýchlosť. "" povedal Pastucha. Okrem kosenia v troch disciplínach a kategóriách ako chlapi do a od 60 rokov, ženy, nosiči vody a chlapi bez rozdielu veku je pre návštevníkov podujatia pripravený aj kultúrny program a na záver guľáš. Pretekárov budú sprevádzať skupiny Holeška a Krajanská muzika.Kosecká liga má v tomto roku deväť súťažných kôl a niekoľko nesúťažných stretnutí.," dodal Pastucha. Už v nasledujúcom týždni sa aktivity posunú do neďalekých Drahoviec na 6. Drahovskú kosu, nasledovať bude 8. Zemplínska ostrá kosa v Nižnom Hrušove, potom 3. Kosenie pod Čiernou horou v Ľubovci na Šariši, 2. ročník Lubinskej kosy v Lubine. V júni sa bude súťažne kosiť na 6. Buchareňskej kose v Krivanoch, nasledovať bude 12. ročník podujatia Šarišske kosače vo Veľkom Šariši a prvý ročník Sparťanského kosca v Žabokrekoch. "" povedal Pastucha s tým, že v Slovenskom koseckom spolku, ktorý vedie staršina Miroslav Ledecký z Drahoviec, je registrovaných okolo sedem desiatok koscov, no na súťaže chodí veľa neregistrovaných. V jednotlivých kolách zbierajú body, na záver sa spočítajú a vyhlási sa víťaz. V poradí ôsme kolo koseckej ligy bude na 12. Ostrogrúnskej ostrej kose v Kľakovskej doline, záverečné 9. kolo sa uskutoční na Cígeľskej kose v Cígeli.