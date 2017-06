V predaji je posledných 3000 permanentiek na Pohodu

Na archívnej snímke návštevníci Pohody Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. júna (TASR) – Festival Pohoda 2017 zverejnila na svojej webovej stránke line-up s programom. Aj tento rok je jeho súčasťou funkcia „vyklikávania“ umelcov. Vďaka nej si môžu návštevníci zvoliť vystúpenia, ktoré chcú vidieť a následný zoznam si môžu vytlačiť. V predaji ostáva posledných 3000 permanentiek.Aj tento rok zachováva festival systém rozdelenia slotov koncertov hodina – hodina, respektíve večer 90 minút – 90 minút. Po koncertoch nasledujú rovnako dlhé pauzy a susedné pódiá hrajú na striedačku. V praxi tento model umožňuje vidieť viac hudby a zároveň svojim nastavením zabraňuje presluchom medzi pódiami. Pre návštevníkov webovej stránky pripravili organizátori dve verzie zoradenia programu: line-up (podľa pódií) a timeline (podľa dní).V line-upe je program zoradený podľa pódií do troch stĺpcov jednotlivých dní. Pódiá a časy vystúpení sú rozložené horizontálne. V timeline sú dni a pódiá radené pod sebou. Kapely sú zoradené na časovej osi.Na predaj ubytovania a parkingu nadviazal festival aj predpredajom permanentiek, ktorých ostáva posledných 3000 kusov. Špecifikom Pohody je aj prístup partnerov, ktorí sa podieľajú na každoročnom zlepšovaní komfortu a zážitku. S akými novinkami prídu tento rok, zverejnia organizátori na partnerskej tlačovej konferencii vo štvrtok 22. júna. Tlačovú konferenciu môžu záujemcovia sledovať naživo na festivalovom facebooku.Na webe festivalu si v sekcii lístky môžu záujemcovia oddnes kúpiť aj kombo vstupenky na festivaly Pohoda a OFF. So zľavou 15 percent tak budú môcť vidieť a počuť okrem mien Pohody 2017 aj umelcov ako PJ Harvey, Feist, Swans, TalibKweli a mnoho ďalších.Informáciu pre TASR poskytol PR manažér festivalu Anton Repka.