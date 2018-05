V predbežnej nominácii Ruska na futbalové MS sú 3 legionári i Kambolov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Predbežná nominácia Ruska na MS:



Brankári: Igor Akinfejev (CSKA Moskva), Vladimir Gabulov (FC Bruggy), Soslan Džhanajev (Rubin Kazaň), Andrej Lunev (Zenit Petrohrad)

Obrancovia: Vladimir Granat, Ruslan Kambolov, Fiodor Kudriašov (všetci Rubin Kazaň), Iľja Kutepov (Spartak Moskva), Roman Neustädter (Fenerbahce Istanbul), Konstantin Rauš (Dinamo Moskva), Andrej Semionov (Achmat Groznyj), Igor Smolnikov (Zenit Petrohrad), Mario Fernandes (CSKA Moskva)

Stredopoliari: Jurij Gazinskij (Krasnodar), Alexander Golovin, Alan Dzagojev (obaja CSKA Moskva), Alexander Jerochin, Jurij Žirkov, Daler Kuziajev (všetci Zenit Petrohrad), Roman Zobnin, Alexander Samedov (obaja Spartak Moskva), Anton Mirančuk (Lokomotiv Moskva), Alexander Tašajev (Dinamo Moscow), Denis Čeryšev (Villarreal)

Útočníci: Arťom Dziuba (Arsenal Tula), Alexej Mirančuk (Lokomotiv Moskva), Fiodor Smolov (Krasnodar), Fiodor Chalov (CSKA Moskva)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 11. mája (TASR) - Tréner ruskej futbalovej reprezentácie Stanislav Čerčesov zverejnil predbežnú 28-člennú nomináciu na domáce majstrovstvá sveta (14. júna - 15. júla 2018). Figurujú v nej iba traja legionári a takisto obranca Ruslan Kambolov, ktorý bol podozrivý z porušenia dopingových pravidiel. Pre nedostatok dôkazov ho Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) nedávno spod obvinení oslobodila.Z hráčov, ktorí pôsobia v zahraničí, sa do nominácie dostali brankár FC Bruggy Vladimir Gabulov, obranca Fenerbahce Istanbul a bývalý nemecký reprezentant Roman Neustädter a útočník Villarrealu Denis Čeryšev. V kádri je viacero skúsených hráčov na čele s brankárom Igorom Akinfejevom a stredopoliarom Alanom Dzagojevom ale aj talentované dvojičky Anton a Alexej Mirančukovci z majstrovského Lokomotivu Moskva. Zo známejších mien chýba v tíme zranený útočník Zenitu Petrohrad Alexander Kokorin.Ako informovala agentúra DPA, nominovaní hráči sa zídu 18. mája v Novogorsku, odkiaľ sa presunú do Rakúska, kde od 20. mája absolvujú tréningový kemp. Pred MS odohrajú dve prípravné stretnutia - 30. mája proti rakúskej reprezentácii v Innsbrucku a 5. júna v Moskve proti Turecku. Tím z usporiadateľskej krajiny otvorí celý šampionát 14. júna súbojom so Saudskou Arábiou, v základnej skupine sa stretne ešte s Uruguajom a Egyptom. Čerčesov musí oznámiť konečnú nomináciu do 4. júna.