V predprograme Zlatej tretry skončila Hrašnová siedma

Na snímke kladivárka Martina Hrašnová. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Výsledky

ženy

kladivo (Memoriál Skolimowskej): 1. Anita Wlodarczyková (Poľ.) 76,43, 2. Gwen Berryová (USA) 74,21, 3. Alexandra Tavernierová (Fr.) 73,97, 4. Wang Ženg (Čína) 73,73, 4., 5. Malwina Kopronová (Poľ.) 72,88, 6. Joanna Fiodorová (Poľ.) 72,13, 7. Martina HRAŠNOVÁ (SR) 70,81

Ostrava 12. júna (TASR) - Víťazstvom poľskej kladivárky Anity Wlodarczykovej sezónnym výkonom 76,43 sa skončila úvodná disciplína populárnej Zlatej tretry v Ostrave - Vítkoviciach, slovenská rekordérka Martina Hrašnová obsadila 7. miesto so 70,81.Už 57. ročník otvorili v predprograme o deň skôr na vedľajšom Mestskom štadióne kladivárky a diskári. Svetová rekrodérka Poľka Wlodarczyková, viacnásobná olympijská víťazka i majsterka sveta, sľúbila organizátorom vo svojom 10-tom štarte na ZT útok na 80 m hranicu a priblížila sa k nej na 3,17 m. Očakával sa hlavne jej súboj so sezónnou tabuľkovou jednotkou Američankou Gwen Berryovou a prognóza sa potvrdila, aj keď až v záverečnej 6. sérii so 74,21 Američanky. Kladivo roztáčala aj slovenská rekordérka Martina Hrašnová, ktorá vstúpila nedávno do sezóny na banskobystrických Štiavničkách počas 2. kola ligy výkonom 73,25. V Ostrave sa zišla skvelá konkurencia a Hrašnová so sériou 70,81 - x - x - 66,74 - 67,53 - 69,15 a najdlhším pokusom 70,81 hneď v prvej sérii obsadila 7. miesto.V stredu sa naplnený štadión s 15-tisíc divákmi teší na 14 disciplín, v ktorých sa predstavia 11 majstri sveta v Londýne a dovedna sedem aktuálnych tabuľkových lídrov. Do Ostravy zavítali aj legendy diaľkari Mike Powell, Robert Emmijan, na Mestskom štadióne sa rozlúčia s kariérou diskár Robert Harting a šprintér Kim Collins a podujatie podporí prítomnosťou aj prezident IAAF Sebastian Coe.Za magnety mítingu sa považujú na stovke súboj Gatlina s Prescodom a Rodgersom, na štvrtke sa predstaví Haroun, Taylor i domáci Maslák, na 110 m prek. Ortega v súboji s Pozzim a ďalším Čechom Svobodom.Na 3000 m sa rýchly čas očakáva od Etiópčana Baregu, vo výške sa stretnú Baršim a Lysenko, v žrdi roztlieska hľadisko Kendricks. Rekord mítingu by mohol pokoriť v diaľke Manyonga a Echevaría, ktorý v Štokholme skočil s vetrom 883 cm, v guli s najväčšou pravdepodobnosťou vyniknú Walsh s Crouserom a veľký výkon môže dosiahnuť aj domáci Staněk. Kráľovská česká disciplína hod oštepom bude v znamení súboja Čechov a All starts tímom sveta, na čele s Röhlerom a Vetterom.V ženských disciplínach sa za magnet považuje Schippersová na dvojstovke, na 800 m Genzebe Dibabová, na 1500 Afričanky a Nemka Klosterhalfenová, v stípli Keňanka Norah Jerutová.Hlavný program Zlatej tretry sa začína v stredu o 17.30 a potrvá do 21.05.