V predvečer leteckých dní udeľovali ocenenia Zlaté krídla

Banská Bystrica 26. augusta (TASR) - Predvečer najväčšej leteckej udalosti na Slovensku patril už po štvrtý raz udeľovaniu ocenení v ankete Zlaté krídla – Národná cena letectva Slovenskej republiky. Počas piatkového (25.8.) galavečera odborná porota rozhodla o víťazoch v štyroch kategóriách. Okrem toho sa rozhodlo o držiteľoch Ceny Medzinárodných leteckých dní (MLD) SIAF 2017 a Ceny verejnosti. Do Siene slávy uviedli in memoriam bývalého veliteľa leteckého pluku v Piešťanoch plukovníka Radomila Pecu.uviedol riaditeľ MLD SIAF 2017 Hubert Štoksa.Víťazmi v kategórii Civilné letectvo sa stali Štefan Pohanka a Róbert Slosiar, in memoriam. V kategórii Letectvo silových zložiek získal ocenenie projekt Obnova leteckého parku Leteckého útvaru Ministerstva vnútra SR. V oblasti Vedy, výskumu a vzdelávania získal ocenenie Libor Palička, v oblasti Športového letectva Ján Mikuš. Cenu Medzinárodných leteckých dní SIAF 2017 si odniesol Milan Konvičný a spoločnosť SOITRON. Cenu verejnosti získal Walter Topfer.Hlavnou myšlienkou ankety je prezentovať dosiahnuté výsledky civilného letectva, športového letectva, letectva silových zložiek, vedy, výskumu a školstva, ako aj zvyšovať povedomie občanov a odbornej verejnosti o týchto oblastiach.