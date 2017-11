V predvianočnom období je zvýšený záujem o brigádnikov

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 2. novembra (TASR) - Za hlavnú sezónu brigádnických prác sa každoročne považuje najmä leto. Údaje z pracovného portálu Profesia.sk však ukazujú, že zamestnávatelia hľadajú viac brigádnikov v súvislosti s Vianocami.Najviac brigádnikov hľadajú zamestnávatelia každý rok v mesiacoch máj a jún, či september a október. Za posledných päť rokov bol pritom počet inzerovaných pozícií na dohodu na Profesia.sk vyšší pred zimnou sezónou ako pred letom. Táto skutočnosť sa však zatiaľ nepotvrdila v roku 2017. Je to pravdepodobne spôsobené najmä tým, že zamestnávatelia hľadajú brigádnikov na zimu stále častejšie aj v novembri. Minulý rok inzerovali v novembri zamestnávatelia 1116 brigád, toto číslo sa pritom neustále zvyšuje.Porovnanie prác na dohodu v lete so zimou potvrdzuje, že v mesiacoch september a október sa jasne prejavuje vianočná horúčka v obchodných domoch. Top brigádami v septembri a októbri 2017 boli totiž na pracovnom portáli pomocný pracovník, dokladač tovaru, predavač i pokladník.Často inzerované brigády v lete boli iné. Najčastejšou ponukou na dohodu bol pomocný pracovník, ďalej to bol najmä robotník, predavač a administratívny pracovník.Špecifickým odvetvím pri brigádach je najmä cestovných ruch, gastro a hotelierstvo. Hoci je cestovný ruch spájaný najmä s letom, slovenskí zamestnávatelia hľadajú v zime brigádnikov v tomto odvetví takmer rovnako, čo súvisí s lyžiarskou sezónou. Pracovať na dohodu chcú hlavne študenti do 24 rokov.O prácu na dohodu majú na Profesia.sk najväčší záujem najmä študenti.TASR informovala Nikola Richterová z Profesie.