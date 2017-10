V Prešove bude dnes premávať bezplatný vyhliadkový autobus

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Prešov 1. októbra (TASR) - Dnešný deň patrí v Prešove podujatiam k Svetovému dňu cestovného ruchu. Pripravený je bezplatný vyhliadkový autobus "Prešovská 49-tka", ktorý bude odchádzať z centra mesta spred historickej radnice v polhodinových intervaloch od 10.00 h do 15.30 h, okrem 12.00 h a 12.30 h. Na internetovej stránke mesta o tom informovala hovorkyňa Prešova Veronika Kmetóny Gazdová.uviedla Kmetóny Gazdová.O 10.00 h sa pred Mestským informačným centrom na Hlavnej ulici zároveň začne bezplatné mimoriadne Objavovanie Prešova prispôsobené hendikepovaným občanom na tému Hlavná ulica a jej zaujímavosti. "Trasa podujatia je prispôsobená aj pre ľudí so zdravotným hendikepom, prinesie však mnoho zaujímavostí z histórie Hlavnej ulice, objavovatelia sa dozvedia viac o Konkatedrále sv. Mikuláša, Neptúnovej fontáne či Mariánskom súsoší," doplnila hovorkyňa mesta.Samotné jadro Prešova, historické centrum, si podľa nej budú môcť záujemcovia pozrieť s kvalifikovanými sprievodkyňami, ktoré budú robiť bezplatné prehliadky s odchodom spred radnice mesta od 11.00 do 16.00 h v hodinových intervaloch.Dnes bude pre návštevníkov otvorené aj Slovenské technické múzeum – NKP Solivar.povedala Kmetóny Gazdová.História sviatku pracovníkov cestovného ruchu nadobudla osobitný význam v roku 1979, keď delegáti Valného zhromaždenia Svetovej organizácie cestovného ruchu na zasadnutí v Španielsku na konci septembra stanovili 27. september za Svetový deň cestovného ruchu. Hlavným zmyslom Svetového dňa cestovného ruchu, známeho aj pod názvom Svetový deň turizmu, je poukázať na význam turistického ruchu pre medzinárodnú spoluprácu, posilňovanie svetového mieru, ochranu prírody a zlepšovanie kvality života. Na konci septembra sa tiež na severnej pologuli končí hlavná turistická sezóna, ktorá sa zároveň začína na južnej pologuli.