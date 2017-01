V Prešove otvorili dva denné stacionáre pre seniorov

Ilustračná fotografia Foto: Tablet.TV Foto: Tablet.TV

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prešov 10. januára (TASR) – Prešovskí seniori môžu od dnešného dňa využívať dva nové denné stacionáre na Zemplínskej a Sabinovskej ulici. Mesto Prešov nimi rozširuje ponuku sociálnych služieb. Doteraz k jedinému dennému stacionáru v mestskom zariadení pre seniorov Náruč na Veselej ulici s dennou kapacitou 15 miest, pribudli dva ďalšie, čím sa celková kapacita tejto služby rozšíri o ďalších 45 miest.Ako informovala vedúca odboru sociálnych služieb Mestského úradu v Prešove Mária Humeníková, denný stacionár na Zemplínskej ulici s kapacitou 30 miest zriadili v mestských priestoroch v časti nákupného centra na sídlisku Sekčov, ktoré mesto prenajímalo na komerčné účely. Posledné dva roky boli tieto priestory nevyužité. Denný stacionár na Sabinovskej ulici bude mať kapacitu 15 miest a vznikol v existujúcom Dennom centre (bývalý klub dôchodcov) na Sabinovskej ulici. Náklady na zriadenie vyšli spolu na viac ako 10.000 eur, veľa prác však urobili vo vlastnej réžii." uviedla Humeníková.Stacionáre budú slúžiť odkázaným občanom, ktorí potrebujú sociálnu službu. Klienti tu môžu byť denne od 8.00 h do 16.30 h. Mesto ako zriaďovateľ im zabezpečí počas dňa stravu a pitný režim, skúsený personál celodenný program.Primátorka Prešova Andrea Turčanová uviedla, že mesto podľa zákona o sociálnych službách podalo registráciu aj žiadosť o finančné prostriedky na tento kalendárny rok v danom termíne. Preto bude dostávať príspevok od štátu vo výške 184 eur na osobu a mesiac. Ak bude musieť klient doplácať, výšku sumy mu vypočítajú na sociálnom odbore.Primátorka povedala, že denný stacionár je službou, ktorá pomáha udržať ľudí čiastočne odkázaných na pomoc inej osoby v domácom prostredí. Prijatie do zariadenia sa vybavuje na mestskom úrade na sociálnom odbore. "" uviedla Turčanová.Mesto plánuje v najbližšom období zriadiť denné centrum a neskôr aj denný stacionár v mestskej časti Nižná Šebastová. Malo by ísť o priestory, ktoré vlastní cirkev.