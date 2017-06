V Prešove prerokujú záverečný účet mesta za rok 2016

Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Prešov 27. júna (TASR) – Prešovskí mestskí poslanci budú v stredu (28.6.) rokovať o záverečnom účte mesta za vlaňajší rok. Z hodnotiacej správy vyplýva, že mesto ukončilo rok 2016 s prebytkom viac ako 4,7 milióna eur a zostatok disponibilných zdrojov prevýšil sedem miliónov eur. Rozpočet na minulý rok bol schválený ako vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti v hodnote viac ako 66 miliónov eur. V priebehu roka poslanci schválili osem rozpočtových opatrení, primátorka mesta ho upravovala na základe svojich kompetencií päťkrát. Rozpočet po úpravách bol vyrovnaný a dosahoval sumu takmer 69,4 milióna eur.Poslanci budú rozhodovať aj o zmene rozpočtu na tento rok. Podľa návrhu by sa mal zvýšiť v príjmovej aj výdavkovej časti o 2,1 milióna eur na sumu vyše 79,5 milióna eur.Jedným z bodov programu je návrh na rozšírenie počtu denných stacionárov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta zo súčasných troch na päť. Aktuálne môžu prešovskí seniori využívať túto službu v zariadeniach na Veselej, Zemplínskej a Sabinovskej ulici. K nim by mali pribudnúť stacionáre na Sídlisku III na Námestí Kráľovnej pokoja a v mestskej časti Nižná Šebastová na Slánskej ulici. Kapacita sociálnych služieb, ktoré poskytujú denné stacionáre, by sa tým rozšírila zo súčasných 60 na 90 miest.Na rokovanie sa dostanú aj viaceré návrhy na majetkové prevody. Na mestskej rade sa najviac diskutovalo k bodu, ktorý sa týka odkúpenia pozemkov na rozšírenie cintorína na Solivare – časť Šváby. Ide o návrh na zmenu uznesenia z dôvodu, že od jeho prijatia v mestskom zastupiteľstve došlo po dedičských konaniach k úprave vlastníkov a stanovujú sa aj konkrétne termíny odkúpenia jednotlivých pozemkov.