V Prešove pripravili pre deti program do konca vianočných prázdnin

Prešov 25. decembra (TASR) – Prešovské deti si môžu spestriť voľné dni počas vianočných prázdnin programom, ktorý pre ne pripravili pracovníci prešovského ABC - Centra voľného času (CVČ). Ponúkajú im aktivity od 27. decembra do 7. januára budúceho roka. Informovala o tom hovorkyňa prešovskej radnice Veronika Kmetóny Gazdová.V utorok 27. decembra budú pre návštevníkov k dispozícii všetky priestory centra na Októbrovej ulici, kde sa môžu zabaviť pri voľnej činnosti. Hneď na druhý deň pre záujemcov pripravili pracovníci ABC CVČ jednodňový výlet do Vysokých Tatier s odchodom o 7.00 h spred budovy centra. Na výlet sa mohli prihlásiť aj rodičia menších detí. Čaká ich výstup na Hrebienok, kde budú môcť obdivovať ľadový dóm. Neskôr sa zabavia v Tricklandii, kde ich čaká svet vizuálnej ilúzie.Na 29. decembra je program rozdelený na predpoludnie, kedy bude k dispozícii internetový klub. Popoludní sa deti pôjdu korčuľovať do novej tréningovej haly PSK aréna na sídlisku Sekčov, kde majú hodinu vyhradenú zdarma.Od 3. januára sa prázdninujúci školáci môžu opäť stretnúť v centre, kde ich čakajú tvorivé dielne zamerané na výrobu novoročných pozdravov. O deň neskôr bude v priestoroch centra Novoročný stolnotenisový turnaj pre rodičov s deťmi. Na 5. januára pripravili spoločný koncert dva folklórne súbory Rozmarija pôsobiace pri ABC CVČ, ktoré sa predstavia v športovej hale Prešovskej univerzity. Prázdninový program sa ukončí 7. januára v počítačovom klube centra.Bližšie informácie o jednotlivých podujatiach sú zverejnené na internetovej stránke www.abccentrum.sk.