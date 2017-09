V Prešove rozmiestnia veľkoobjemové kontajnery

Ilustračné foto/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Prešov 25. septembra (TASR) – V Prešove sa začína tento týždeň s jesenným upratovaním, ktoré potrvá celý mesiac. Od 27. septembra do 24. októbra Technické služby mesta Prešov postupne rozmiestnia v jednotlivých lokalitách 91 veľkoobjemových kontajnerov. Prešovčania budú môcť ich aktuálne stanovištia sledovať aj na mape mesta prostredníctvom webstránky radnice. Všetky časové cykly budú farebne rozlíšené podľa vymedzených dátumov a aktuálnych lokalít. Nájdu tu aj presný zoznam ulíc s harmonogramom pristavenia kontajnerov a zoznamom komodít, ktoré môžu do nich umiestniť.Tlačový referent mesta Milan Grejták informoval, že veľkoobjemové kontajnery budú pristavované na jednom stanovišti do naplnenia, maximálne však sedem dní. Do kontajnerov môžu obyvatelia vkladať objemný odpad z domácností a verejných priestranstiev ako nábytok, koberce, matrace a vyradenú sanitu. Nepatrí do nich biologicky rozložiteľný odpad ako konáre, tráva, lístie, opadané ovocie, takýto odpad môžu obyvatelia uložiť vedľa kontajnerov. Ak je potrebné kontajner vyprázdniť a pristaviť v priebehu trvania cyklu, treba kontaktovať dispečera dopravy.Do kontajnerov nepatrí ani nebezpečný odpad ako akumulátory, autobatérie, žiarivky, obaly z farieb, elektroodpad typu chladničky, mrazničky, sporáky, televízory či osobné počítače. Tieto druhy odpadu môžu Prešovčania uložiť do dvoch zberných dvorov na Bajkalskej a Jesennej ulici od pondelka do soboty od 8. do 18. h.V prvom cykle sa budú môcť objemného odpadu zbaviť občania z lokalít Šidlovec, Dúbrava, Rúrky, Vydumanec, Cemjata, Sídlisko II. Postupne sa kontajnery dostanú do ďalších častí mesta. V poslednom štvrtom cykle to budú Sídlisko III, Sekčov a Šalgovík.