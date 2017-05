V Prešove sa rolúčili so zosnulými hasičmi stovky ľudí

Posledná rozlúčka so zosnulými príslušníkmi Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove Radoslavom Lackom (na fotografii vpravo) a Petrom Toďorom 16. mája 2017 na Okresnom riaditeľstve HaZZ na Požiarnickej ulici v Prešove. Foto: TASR – František Iván Foto: TASR – František Iván

Posledná rozlúčka so zosnulými príslušníkmi Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove Radoslavom Lackom (na fotografii vpravo) a Petrom Toďorom 16. mája 2017 na Okresnom riaditeľstve HaZZ na Požiarnickej ulici v Prešove. Foto: TASR – František Iván Foto: TASR – František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prešov 16. mája (TASR) – V areáli prešovskej hasičskej stanice sa dnes lúčili so zosnulými príslušníkmi Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove - jeho riaditeľom Radoslavom Lackom (48) a veliteľom družstva Petrom Toďorom (43) stovky ľudí. Minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) ich mimoriadne povýšil in memoriam - Radoslava Lacka do hodnosti plukovníka a Petra Toďora do hodnosti kapitánaMinister osobne odovzdal povýšenia najbližším rodinným príslušníkom.Obidvaja hasiči tragicky zahynuli 10. mája pri vykonávaní štátnej služby po páde policajného vrtuľníka na prešovskom vojenskom letisku, kde nacvičovali evakuáciu osôb z nebezpečného prostredia. Posledné zbohom im prišli dať ich kolegovia, priatelia, najťažšie niesli ich stratu príbuzní.uviedol prezident HaZZ Alexander Nejedlý. Podľa jeho slov rozdiel medzi výcvikom a ostrým zásahom zvlášť pri leteckých záchranárov nie je žiadny, pretože nemôžu nič robiť na 99 percent.zdôraznil Nejedlý. Napriek tejto tragédii nijaký model leteckej záchrany nesmie zaniknúť, lebo ľudia ich pomoc potrebujú.Smútočný obrad sa konal v Konkatedrále sv. Mikuláša, kde odviezli rakvy s telami nebohých na hasičských vozidlách. Nejedlý priblížil, že u uniformovaných zložiek je stáročnou tradíciou viesť kolegov na technike, ktorá sa spája s ich prácou. Cirkevný obrad celebroval ordinár Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov SR biskup František Rábek.Zosnulého Petra Toďora pochovajú dnes v Uzovciach. Radoslav Lacko bude mať pohreb v Prešove na hlavnom cintoríne v stredu 17. mája o 13.00 h.